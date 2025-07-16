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كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

سجائر كليوباترا
سجائر كليوباترا
خالد يوسف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار السجائر، والزيادة التي تطرأ عليها، خاصة اسعار السجائر المعلنة من الشرقيه للدخان، ومنها سجائر كليوباترا بجميع أنواعها وإل إم LM وميريت ومارلبورو، بعدما وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

أسعار السجائر قبل وبعد الزيادة الجديدة

ـ  بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز سجل 38.7 جنيها، وبعد تطبيق الزيادة أصبح 48 جنيهًا.

ـ  بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين سجل 38.7 جنيها، وبعد تطبيق الزيادة أصبح 48 جنيهًا.

ـ  بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس 38.7 جنيها، وبعد تطبيق الزيادة أصبح 48 جنيهًا.

ـ  بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر سجل 38.7 جنيها، وبعد تطبيق الزيادة أصبح 48 جنيهًا.

ـ  بلغ سعر علبة سجائر بوسطن\بلومنت سجل 38.7 جنيها، وبعد تطبيق الزيادة أصبح 48 جنيهًا.

ـ  بلغ سعر علبة سجائر مونديال أحمر-أزرق-سيلفر سجل 38.7 جنيها، وبعد تطبيق الزيادة أصبح 48 جنيهًا.

ـ  بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول سجل 38.7 جنيها، وبعد تطبيق الزيادة أصبح 48 جنيهًا.

ـ  بلغ سعر علبة سجائر ماتسويان سوبر سجل 38.7 جنيها، وبعد تطبيق الزيادة أصبح 48 جنيهًا.

ـ بلغ سعر علبة سجائر فايسروى بال مال سجل 60 جنيها، وبعد تطبيق الزيادة أصبح 69 جنيها.

موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر الجديدة

حددت المادة السابعة من القانون، موعد بدء سريانه، حيث نصت على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، إلا أن التطبيق في رفع السجائر سيبدأ من نوفمبر 2025.

وتنص المادة الأولى من المشروع على تعديل شريحة الضريبة القطعية على السجائر، برفع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025، دعمًا للإطار المالي متوسط المدى.

أسعار منتجات "فيليب موريس" في الأسواق

جاءت الأسعار لمنتجات الشركة كالتالي قبل الزيادة:

ـ ميريت (Merit): 95 جنيهًا

ـ مارلبورو (Marlboro): 89 جنيهًا

ـ مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted): 74 جنيهًا

ـ إل آند إم (LM): 69 جنيهًا

ـ HEETS Selections (التبغ المُسخن): 69 جنيهًا

ـ HEETS Dimensions (التبغ المُسخن): 69 جنيهًا

ـ TEREA (التبغ المسخن): 69 جنيهًا

ـ TEREA Capsules (التبغ المسخن): 74 جنيهًا

كليوباترا بقت بكام أسعار سجائر الشرقية للدخان أسعار السجائر

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