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تطبيق الحد الأدنى للأجور.. إعرف راتبك بعد صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تطبيق الحد الأدنى للأجور.. إعرف راتبك بعد صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة

الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور
خالد يوسف

يترقب ملايين الموظفين في مصر، موعد صرف مرتبات يوليو 2025، بالتزامن مع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، التي أعلنت عنها وزارة المالية رسميًا، لتشمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وفقًا للتوجيهات الرئاسية الأخيرة الداعمة لرفع الأعباء عن المواطنين.

مرتبات يوليو بالزيادة

وفي تصريحات رسمية، أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن مرتبات يوليو 2025 سيتم صرفها بالزيادات الجديدة، مضيفًا أن الحد الأدنى للزيادة في إجمالي الأجر الشهري يصل إلى 1100 جنيه للموظفين على أقل درجة وظيفية، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا في هيكل الأجور.

وأشار كجوك، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7.000 جنيه يمثل نقلة نوعية في سياسة الأجور، ويأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح هيكل الرواتب في مصر، مضيفاً أن الزيادات الجديدة تراعي التفاوت بين الدرجات الوظيفية المختلفة، وتضمن تحسينًا ملموسًا في دخل الموظفين في جميع مستوياتهم.

جدول مرتبات العاملين بعد تطبيق زيادة يوليو 2025

جاءت قيمة المرتبات الشهرية للعاملين بالدولة بعد تطبيق الزيادة كالتالي:

الدرجة الوظيفيةقيمة المرتب بعد الزيادة
الممتازة13,800 جنيه
العالية11,800 جنيه
مدير عام10,300 جنيه
الدرجة الأولى9,800 جنيه
الدرجة الثانية8,500 جنيه
الدرجة الثالثة8,000 جنيه
الدرجة الرابعة7,300 جنيه
الدرجة الخامسة7,100 جنيه
الدرجة السادسة7,100 جنيه

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 للعاملين بالدولة

تبدأ عمليات صرف مرتبات يوليو 2025 لجميع العاملين في الهيئات والمصالح الحكومية من خلال فروع البنوك المصرية أو مكاتب البريد، المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية ـ وفقًا لبيان وزارة المالية.

ومن المنتظر أن تُنشر خريطة صرف المرتبات الرسمية خلال أيام، موزعة على أكثر من يوم لتقليل الزحام وتحقيق الانضباط المالي والإداري.

وسيبدأ رسميًا يوم الإثنين 21 يوليو 2025، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل الوزارة لكل جهة حكومية، تزامناً مع بدء تفعيل الزيادات الجديدة التي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا.

تفاصيل علاوة يوليو 2025 وزيادة الحافز الإضافي

أكد نائب وزير المالية، أن الحزمة الجديدة من الزيادات تشمل:

ـ علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ـ علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

ـ زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مقطوعة تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

الحد الأدنى للأجور صرف مرتبات يوليو رفع الأعباء عن المواطنين الجهاز الإداري للدولة وزارة المالية

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