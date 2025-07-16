مفاجأة جديدة في أسعار الفراخ اليوم وكرتونة البيض الأبيض

شهدت بورصة الدواجن في مصر، اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الفراخ بأنواعها المختلفة، مع تسجيل ارتفاع طفيف في كرتونة البيض الأبيض بمقدار جنيه واحد، وتُعد هذه الأسعار محط اهتمام يومي لملايين الأسر المصرية، خاصة مع تقلبات السوق المرتبطة بالتغذية، ومدخلات الإنتاج، والطقس، فضلًا عن عوامل النقل، التي تؤثر على بعض الأسعار وفقا للمناطق المختلفة.

أسعار الفراخ اليوم

سجلت اسعار الفراخ اليوم، حالة من الاستقرار داخل بورصة الدواجن، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 16 من شهر يوليو لعام 2025 المعلن عنها بشكل رسمي، وجاءت هذه الأسعار على النحو التالي:

ـ جاءت الفراخ البيضاء اليوم، بسعر يسجل نحو حوالي 64 جنيه للكيلو داخل بورصة الدواجن، في حين تصل إلى المستهلكين بسعر نحو حوالي 76 جنيه للكيلو، وفقا للمنطقة.

ـ وجاء متوسط سعر كيلو الفراخ الساسو، بنحو ما يقرب من 82 جنيه داخل بورصة الدواجن، بينما تصل إلى المستهلكين بسعر يصل مقداره نحو ما يقرب من 92 جديد للكيلو.

ـ وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم، نحو ما يقرب من 105 جنيه للكيلو داخل بورصة الدواجن، كما انها يحصل عليها المستهلك بسعر يبلغ قدره نحو 115 جنيه للكيلو.

ـ بلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزرعة نحو 45 جنيهًا، بينما يُباع للمستهلك بين 60 و65 جنيهًا.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

ـ سجل سعر كيلو صدور الدجاج نحو 135 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الشاورما نحو 165 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الكبدة الصافي نحو 140 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الدبابيس نحو 100 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 130 جنيهًا.

ـ تراوح سعر كيلو الأوراك ما بين 95 و100 جنيهًا.

ـ تراوح سعر كيلو الأجنحة ما بين 50 و60 جنيهًا.

أسعار البط والحمام اليوم الأربعاء

ـ البط البلدي: من 125 إلى 140 جنيهًا للكيلو

ـ البط الأبيض أو الفرنسي: من 75 إلى 110 جنيهات للكيلو

ـ البط المسكوفي: يتراوح من 95 إلى 120 جنيهًا للكيلو

ـ الرومي البلدي: سجل نحو 165 جنيهًا للكيلو

ـ الحمام الجامبو (للزوج): 225 جنيهًا

ـ الأرانب: من 125 إلى 140 جنيهًا للكيلو

سعر كرتونة البيض اليوم

ـ سجل سعر كرتونة البيض الأحمر (جملة) حوالي 125 جنيهًا، ويُباع للمستهلك من 135 إلى 140 جنيهًا.

ـ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض (جملة) 121 جنيهًا، ويُباع للمستهلك من 135 إلى 140 جنيهًا.

ـ سجل سعر كرتونة البيض البلدي (جملة) نحو 120 جنيهًا، ويُباع للمستهلك بين 140 و150 جنيهًا.