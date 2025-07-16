قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.. ردده بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بطريق قنا – سفاجا
بشراكة مع المعهد الدولي.. مصر تدشّن أول أكاديمية معتمدة في تكنولوجيا اللحام
بين الدمار والمفاوضات| خطة إسرائيلية لحصار سكان غزة تثير القلق الإقليمي.. وخبير يوضح
اتفاق بين الشركة المتحدة ولميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد
تبادل اتهامات بالسرقة ثم تنازل.. تصالح ابنة ربيع ياسين وطليقها أمام النيابة
فرصة العمر| وظائف برواتب 40 ألف جنيه شهريًا.. قدم الآن للعمل بالخارج
إيصال متداول بزيادة الملاك للإيجار القديم 250 جنيه.. ورئيس إسكان النواب يرد
مدبولي يوجه بالتعاون مع الدول الإفريقية في تنفيذ مختلف المشروعات
قصف إسرائيلي يستهدف مقر هيئة الأركان السورية بدمشق وسماع دوي انفجارات
تطبيق الحد الأدنى للأجور.. إعرف راتبك بعد صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة جديدة في أسعار الفراخ اليوم وكرتونة البيض الأبيض

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء
خالد يوسف

شهدت بورصة الدواجن في مصر، اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الفراخ بأنواعها المختلفة، مع تسجيل ارتفاع طفيف في كرتونة البيض الأبيض بمقدار جنيه واحد، وتُعد هذه الأسعار محط اهتمام يومي لملايين الأسر المصرية، خاصة مع تقلبات السوق المرتبطة بالتغذية، ومدخلات الإنتاج، والطقس، فضلًا عن عوامل النقل، التي تؤثر على بعض الأسعار وفقا للمناطق المختلفة.

أسعار الفراخ اليوم

سجلت اسعار الفراخ اليوم، حالة من الاستقرار داخل بورصة الدواجن، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 16 من شهر يوليو لعام 2025 المعلن عنها بشكل رسمي، وجاءت هذه الأسعار على النحو التالي:

ـ جاءت الفراخ البيضاء اليوم، بسعر يسجل نحو حوالي 64 جنيه للكيلو داخل بورصة الدواجن، في حين تصل إلى المستهلكين بسعر نحو حوالي 76 جنيه للكيلو، وفقا للمنطقة.

ـ وجاء متوسط سعر كيلو الفراخ الساسو، بنحو ما يقرب من 82 جنيه داخل بورصة الدواجن، بينما تصل إلى المستهلكين بسعر يصل مقداره نحو ما يقرب من 92 جديد للكيلو.

ـ وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم، نحو ما يقرب من 105 جنيه للكيلو داخل بورصة الدواجن، كما انها يحصل عليها المستهلك بسعر يبلغ قدره نحو 115 جنيه للكيلو.

ـ بلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزرعة نحو 45 جنيهًا، بينما يُباع للمستهلك بين 60 و65 جنيهًا.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

ـ سجل سعر كيلو صدور الدجاج نحو 135 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الشاورما نحو 165 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الكبدة الصافي نحو 140 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الدبابيس نحو 100 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 130 جنيهًا.

ـ تراوح سعر كيلو الأوراك ما بين 95 و100 جنيهًا.

ـ تراوح سعر كيلو الأجنحة ما بين 50 و60 جنيهًا.

أسعار البط والحمام اليوم الأربعاء

ـ البط البلدي: من 125 إلى 140 جنيهًا للكيلو

ـ البط الأبيض أو الفرنسي: من 75 إلى 110 جنيهات للكيلو

ـ البط المسكوفي: يتراوح من 95 إلى 120 جنيهًا للكيلو

ـ الرومي البلدي: سجل نحو 165 جنيهًا للكيلو

ـ الحمام الجامبو (للزوج): 225 جنيهًا

ـ الأرانب: من 125 إلى 140 جنيهًا للكيلو

سعر كرتونة البيض اليوم

ـ سجل سعر كرتونة البيض الأحمر (جملة) حوالي 125 جنيهًا، ويُباع للمستهلك من 135 إلى 140 جنيهًا.

ـ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض (جملة) 121 جنيهًا، ويُباع للمستهلك من 135 إلى 140 جنيهًا.

ـ سجل سعر كرتونة البيض البلدي (جملة) نحو 120 جنيهًا، ويُباع للمستهلك بين 140 و150 جنيهًا.

البيض الأبيض أسعار الفراخ الفراخ البيضاء الفراخ الساسو الفراخ البلدي أجزاء الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الدواجن

بعد هبوطها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

بالصور

إغلاق جديد في مصنع شاحنات جنرال موتورز يثير الجدل

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

نجل المخرج عمرو عابدين يتعرض لحادث سير .. تفاصيل

سيارة نجل المخرج عمرو عابدين
سيارة نجل المخرج عمرو عابدين
سيارة نجل المخرج عمرو عابدين

خلل أمني قاتل يضرب سيارات رينج روفر الفاخرة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!

أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!
أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!
أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!

فيديو

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد