اشتباه بارتجاج في المخ.. كواليس إصابة رزان مغربي قبل تقديم حفل نانسي عجرم بأحد الفنادق

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء انهيار سقف إحدى قاعات الحفلات على رأس المطربة اللبنانية رزان مغربي قبل صعودها للمسرح لتقديم حفل الفنانة نانسي عجرم بأحد الفنادق بالقاهرة، وهو ما أحدث جدلا واسعا بين المتابعين، وزادت التكهنات لتصل إلى حد التأكيد على إصابة رزان بارتجاج في المخ.. فماذا حدث؟.

اشتباه بإصابة رزان مغربي بارتجاج في المخ

بدأت الواقعة، بتواجد الفنانة رزان مغربي، بجوار سقف جبس حديث التشييد، وأثناء انتظارها لتقديم حفل تحييه مواطنتها نانسي عجرم داخل فندق بالشيخ زايد؛ سقط الديكور “جبسون بورد”، وتحطم جزء منه على رأسها، مما استدعى نقلها للمستشفى، متأثرة بإصابتها التي لحقت بها والتي تمثلت في جروح وكدمات بالرأس والجسد.

وكشف مصدر طبي، عن ضرورة خضوع الفنانة رزان مغربي لعملية جراحية دقيقة، على خلفية الإصابات التي تعرضت لها، في ظل وجود جرح قطعي في الرأس، إثر سقوط جزء من سقف قاعة الحفل على رأسها مباشرة.

وذكرت التقارير الطبية، أنه بعد توقيع الكشف الطبي، تبين أن رزان مغربي تعاني من إصابات في الرأس، بعدما أجرت أشعة مقطعية، لوجود اشتباه في إصابتها بارتجاج بالمخ، كما خضعت لتقطيب الجرح في الرأس، وتخضع حاليًا للملاحظة الطبية.

تفاصيل إصابة رزان مغربي في فندق بالجيزة

كشفت مصادر أمنية، عن كواليس إصابة الفنانة رزان مغربي، إثر سقوط سقف قاعة فندق شهير في نطاق الشيخ زايد، حيث حررت الفنانة اللبنانية محضرا ضد إدارة الفندق، لعدم صلاحية القاعة لتواجد الحضور، مما عرض حياتها للخطر.

وذكرت المصادر، أن الفنانة أثناء البروفات النهائية قبل بدء حفل غنائي، فوجئت بانهيار جزء من سقف قاعة الحفل لتصاب بجرح قطعي في رأسها وبعض الجروح والكدمات في جسدها، وتم نقلها فورا إلى أقرب مستشفى للفندق.

الشركة المنظمة تخلي مسئوليتها عن إصابة رزان

كشف المتحدث الإعلامي باسم الشركة المنظمة لحفل الفنانة رزان مغربي، تفاصيل إصابتها قبل بدء حفل داخل فندق بالشيخ زايد، إثر سقوط ديكور جبسون بورد حديث التشييد بجوار المسرح.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الشركة، إن الواقعة تتمثل في سقوط ديكور جبسون بورد بجوار المسرح المقرر صعود الفنانة عليه، وذلك إثر تواجدها بجوار الديكور، مضيفا أن الشركة غير مسؤولة عن انهيار الديكور، وإنما تقع المسؤولية على عاتق الفندق.