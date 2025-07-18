فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

أثارت البلوجر هدير عبدالرازق، الجدل، واحتلت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية، من داخل شقة سكنية، رصد لحظة تعرضها للضرب والسحل من أحد الأشخاص، وهو ما يضيف فصلا جديدا من فصول أزمات البلوجر الشهيرة.

هدير عبد الرازق تتعرض للضرب والسحل

هدير عبد الرازق واحدة من أبرز الوجوه التى اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، بلوجر شابة جمعت بين الجرأة والإغراء لتصبح شخصية مُثيرة للجدل، لكن فى لحظة فارقة، تحولت حياتها من عروض الإعلانات والظهور الباهر إلى قاعات المحاكم وأقسام الشرطة، لتصبح قصة صعودها وسقوطها درسًا حقيقيًا عن الخط الفاصل بين الشهرة والمساءلة.

وظهرت هدير عبدالرازق، في مقطع الفيديو، حيث يقوم أحد الأشخاص بضربها وسحلها من شعرها، وسط صراخها واستنجادها في مقطع مدته تزيد عن دقيقتين، وعلقت على المقطع قائلة: «حقي عندك يارب، هاتلي حقي يارب، وكلتك أمري وحقي وحياتي ونفسيتي الي اتدمرت الله، اني وكلتك أمري انك خير وكيل، الرحمة من عندك يا رب».

وبعد دقائق من نشر الفيديو، قامت هدير عبدالرازق، بحذفه من على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تعلق عليه.

وتجري الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تحقيقًا في مقطع فيديو نشرته البلوجر هدير عبدالرازق عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، يُظهر لحظة تعرضها للاعتداء بالضرب والسحل من قِبل أحد الأشخاص.

أزمات مثيرة للجدل

برزت هدير عبد الرازق، كواحدة من أكثر البلوجرز تأثيرًا بين الفتيات، حيث اعتمدت على محتوى يركز على عالم الموضة والجمال، ولكن مع لمسة جريئة دفعت متابعيها للانقسام بين الإعجاب والانتقاد، ازدهرت حساباتها على منصات مثل “إنستجرام” و”تيك توك”، مع محتوى أثار الجدل بقدر ما جذب الأنظار.

بدأت أزمات هدير تتوالى عندما وجدت نفسها محاصرة بالاتهامات، أحدثها كان بلاغًا يفيد باحتجاز شاب فى شقة بالتجمع الأول، ما استدعى تدخل الشرطة، ولم يكن هذا الحادث سوى نقطة فى بحر من الاتهامات التى شملت نشر فيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على الفسق والفجور عبر الإنترنت، والاعتداء على القيم الأسرية.

هدير والنصب بالعملات الرقمية

كانت البلوجر هدير عبدالرازق، قد كشفت عن تعرضها لعملية نصب مالي، بعد ترويجها لإحدى شركات التداول التي اتضح لاحقًا أنها وهمية وتستهدف الاستيلاء على أموال العملاء.

وظهرت هدير في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، أوضحت فيه تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن أحد مشاهير "تيك توك" تواصل معها وطلب منها الإعلان عن منصة لتداول العملات الرقمية، مقابل وعد بالحصول على مبلغ مالي كبير، إضافة إلى أرباح من العملاء الذين يسجلون عبر رابطها الخاص.

وأكدت هدير أنها كانت ضحية مثل غيرها، ولم تتلقَ أي مقابل مادي عن الإعلان، كما تنصلت من أي مسئولية تجاه الشركة أو التطبيق الذي روجت له سابقًا، موضحة أنها لم تكن على علم بأنه كيان وهمي، مضيفة أن العديد من العملاء تعرضوا للاحتيال، ولم يحصلوا على أرباح أو حتى أموالهم الأصلية، وهو ما أدى إلى موجة من الهجوم ضدها، وصلت إلى تهديدات قانونية، واتهامات بالنصب من قبل المتضررين.

إحالة هدير عبدالرازق للمحاكمة بسبب «الملابس الداخلية»

هدير عبدالرازق أصبحت في ورطة.. وبات اسمها أمام المحاكم المختلفة في العديد من الاتهامات، حيث نظرت أيضا محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من البلوجر الشهيرة على حكم حبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامات تضمنت نشر فيديوهات خادشة تتضمن محتوى مخل بالآداب العامة قاصدة بها الإغراء.

النيابة العامة باشرت تحقيقات موسعة مع البلوجر هدير عبدالرازق، الشهيرة بـ" بلوجر الملابس الداخلية"، ووجهت لها قائمة من الاتهامات التي قد تدفع بها إلى حافة الهاوية، بما يجعلها مهددة بمغادرة عدسات التيك توك وعدم الظهور أمامها مرة أخرى، وارتداء الملابس البيضاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ذلك بعد إحالتها إلى المحاكمة وثبوت ارتكابها الاتهامات.

وواجهت البلوجر هدير عبدالرازق، اتهامات نشر صور خادشة للحياء بقصد العرض، عبر حساباتها الشخصية فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وأيضا تيك توك، ومقاطع فيديو مرئية تُخل بالآداب العامة قصدت بها الإغراء على نحو يخدش الحياء العام، وارتكاب أفعلا علانية فاضحة بالإغراء بمفاتنها وعبارات وتلميحات وإيحاءات، من خلال صورا ومقاطع لها.