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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ظاهرة نادرة..حقيقة حدوث كسوف جزئي للشمس في مصر غدا

كسوف الشمس
كسوف الشمس
خالد يوسف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا فيسبوك، منشورات منسوبة الى مسئولين بمعهد البحوث الفلكية، يزعم حدوث إظلام كامل في مصر غد الخميس، نتيجة ظاهرة غير محددة تجتاح البلاد.. ما هي ؟

أنباء عن ظاهرة نادرة صباح غد 

انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد بأنه من المقرر أن تبدأ ظاهرة فلكية نادرة الحدوث «كسوف جزئي للشمس»، صباح يوم غد الخميس، على أن تستمر لقرابة ساعتين في بعض المناطق، حيث تختلف نسبة الكسوف ومدة الرؤية من دولة لأخرى.

وفي القاهرة، يتوقع أن يبدأ الكسوف قرابة الساعة 9:40 صباحًا ويبلغ ذروته حوالي 10:25 صباحًا، قبل أن ينتهي تدريجيًا حتى ينتهي تماما.

حقيقة حدوث إظلام كامل في مصر

كشف الدكتور أحمد غطاس نائب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة الأنباء المترددة حول حدوث ظلام كامل في سماء مصر، إثر ظاهرة فلكية نادرة تحدث خلال ساعات، تتمثل في كسوف جزئي للشمس.

وقال نائب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات صحفية، إن تلك الأنباء المتداولة بشأن حدوث ظلام كامل في مصر، غدًا، عارية تمامًا من الصحة، ولا وجود لكسوف شمسي في مصر غدًا، مضيفًا: «غير صحيح بالمرة حدوث أي كسوف في مصر خلال عام 2025، وكل ما ينشر عن هذا الموضوع غير صحيح تمامًا».

متى يحدث الكسوف في مصر؟

وأضاف الدكتور أحمد غطاس، أن الكسوف الذي سيحدث ويرى في مصر سيكون في عام 2027، وسيكون حدثًا عالميًا ويتم الاستعداد له من المعهد، موضحًا أن هذا الكسوف سيرى بالكامل في مصر، ويتم النشر عن هذا الكسوف من حين لآخر.

وأوضح نائب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هناك تجهيزات علمية كبيرة تحدث لاستقبال كسوف الشمس في 2027، وسيتم العمل مع جهات دولية بحثية وعلميّة للاستعداد لهذا الحدث.

اهتمام عالمي بأطول ظاهرة كسوف في العصر الحديث

تشهد مصر في 2 أغسطس 2027 ظاهرة فلكية استثنائية، تتمثل في أطول ظاهرة كسوف الشمس يمر فوق البلاد خلال العصر الحديث، وسط اهتمام عالمي من هواة الفلك والباحثين والمهتمين بالظواهر الطبيعية.

ووفقًا لموقع Elcabildo، ستشهد سماء مصر كسوفًا شمسيًا كليًا يستمر لمدة 6 دقائق و23 ثانية، وهي مدة غير مسبوقة في العصر الحديث، حيث سيغمر الظلام منتصف النهار في مشهد نادر الحدوث.

وأكد موقع Sky & Telescope المتخصص في علوم الفلك، أن هذا الكسوف هو الأطول منذ أكثر من قرن، ويحوّل ضوء النهار إلى شفق غامض مذهل، يصعب تكراره خلال العقود القادمة.

كسوف جزئي للشمس ظاهرة نادرة معهد البحوث الفلكية حدوث إظلام كامل

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