قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القائمة الوطنية من أجل مصر تطلق حملتها الدعائية لانتخابات الشيوخ بالمحافظات
هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب
بكاء فتاة.. راغب علامة يتعرض لموقف خلال حفل في العلمين
تقرير أمريكي: إدارة بايدن مولت احتجاجات لإسقاط حكومة نتنياهو
انهيار جزئي في عقار بمصر القديمة.. والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض
خطيب المسجد النبوي: النميمة جمعت الكثير من المحرمات
ناشيونال جيوجرافيك ترافيلر: الأهرامات ضمن أبرز 7 مواقع عالمية يجب زيارتها
خطوات الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2025
ماشى عكس.. طالب يعترض على استيقاف رجل شرطة له بالقليوبية
رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح تطوير مسجد إبراهيم الدسوقي.. صور
عاملين قعدة في أرضه.. فلاح يطلق الرصاص على شاب وشلته بكرداسة
خطيب المسجد الحرام: ذكر الله من أيسر أعمال المسلم لشغل الوقت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفيش زيادة في يوليو.. تعرف على موعد قرارات لجنة تسعير البنزين رسميًا

أسعار البنزين
أسعار البنزين
خالد يوسف

يزداد بحث المواطنين دائما عن أسعار البنزين، الذي يمثل أحد أساسيات الحياة، بما يترتب عليه من ترتيب للأولويات، وبسبب وصولنا الى يوم 18 يوليو، ظل المواطنون في ترقب لما تسفر عنه قرارات لجنة التسعير، الا أن الحكومة قررت في وقت سابق إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي، المقرر في يوليو الجاري، حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق أن الحكومة قررت تأجيل الاجتماع لمدة 3 أشهر.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها بشكل دوري كل 3 أشهر، ويكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام. 

ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق الوقود محليًا ودوليًا، وتحديد الأسعار بناءً على معادلة سعرية تتضمن عدة عوامل أبرزها:

ـ متوسط الأسعار العالمية للخام

ـ تكلفة الإنتاج والنقل

ـ سعر صرف الجنيه أمام الدولار

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد في تصريحات تليفزيونة سابقة، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل، وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي.

أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025

عقب التحريك الأخير لـ أسعار البنزين والسولار في مصر، في شهر أبريل الماضي، يترقب المواطن يوميا الإعلان عن أسعار البنزين والسولار، حتى موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر.

وجاءت أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو في الأسواق المحلية كالتالي:

ـ سجل سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا

ـ سجلت سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا

ـ سجلت سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار والغاز في مصر اليوم 

إلى جانب البنزين، تضمنت قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية:

ـ سعر السولار اليوم للتر: 15.5 جنيهًا

ـ سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

ـ سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه

وتعد هذه الأسعار سارية في محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف المحافظات، حيث تخضع للتطبيق وفق القرارات الحكومية الحالية، وتتابع الجهات المختصة مدى التزام المحطات بها على مستوى الجمهورية.

ارتفاع سعر البنزين لجنة التسعير التلقائي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

وسام ابو علي

لا يليق.. مدرب سنترال الأمريكي يكشف حقيقة عرض وسام أبو علي

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

أرشيفية

مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

الإعلامي الراحل

وفاة الإعلامي أشرف منير صبري.. نقيب الإعلاميين: كان دمث الخلق

بالصور

الوضع يزداد سوءًا.. آلاف السيارات تتراكم في الموانئ الأوروبية

السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية

لسرعة البيع.. عرض صاحبة الملايين فيراري النادرة في سوق الـ500 دولار

سيارة فاخرة
سيارة فاخرة
سيارة فاخرة

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

جنون.. رجل يصرف ملايين الدولارات على سيارته الفارهة لتصبح متهالكة

سيارة
سيارة
سيارة

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد