مفيش زيادة في يوليو.. تعرف على موعد قرارات لجنة تسعير البنزين رسميًا

يزداد بحث المواطنين دائما عن أسعار البنزين، الذي يمثل أحد أساسيات الحياة، بما يترتب عليه من ترتيب للأولويات، وبسبب وصولنا الى يوم 18 يوليو، ظل المواطنون في ترقب لما تسفر عنه قرارات لجنة التسعير، الا أن الحكومة قررت في وقت سابق إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي، المقرر في يوليو الجاري، حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق أن الحكومة قررت تأجيل الاجتماع لمدة 3 أشهر.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها بشكل دوري كل 3 أشهر، ويكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.

ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق الوقود محليًا ودوليًا، وتحديد الأسعار بناءً على معادلة سعرية تتضمن عدة عوامل أبرزها:

ـ متوسط الأسعار العالمية للخام

ـ تكلفة الإنتاج والنقل

ـ سعر صرف الجنيه أمام الدولار

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد في تصريحات تليفزيونة سابقة، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل، وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي.

أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025

عقب التحريك الأخير لـ أسعار البنزين والسولار في مصر، في شهر أبريل الماضي، يترقب المواطن يوميا الإعلان عن أسعار البنزين والسولار، حتى موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر.

وجاءت أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو في الأسواق المحلية كالتالي:

ـ سجل سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا

ـ سجلت سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا

ـ سجلت سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار والغاز في مصر اليوم

إلى جانب البنزين، تضمنت قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية:

ـ سعر السولار اليوم للتر: 15.5 جنيهًا

ـ سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

ـ سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه

وتعد هذه الأسعار سارية في محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف المحافظات، حيث تخضع للتطبيق وفق القرارات الحكومية الحالية، وتتابع الجهات المختصة مدى التزام المحطات بها على مستوى الجمهورية.