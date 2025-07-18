لا نية للارتفاع.. استقرار واضح في أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة

استقرت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء، اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، وذلك بعد أن تذبذبت أسعار الدواجن والبيض بأنواعها بين الانخفاض والارتفاع خلال الأيام الماضية، كما استقرت أسعار البيض الأحمر والأبيض اليوم، وفقاً لتعاملات البورصة والأسواق، خلال ختام الأيام الماضية أمام منتجي الدواجن والبيض.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 18 يوليو 2025

جاءت أسعار الفراخ والبيض وفقًا لبورصة الدواجن على النحو الآتي:

ـ سجلت أسعار الفراخ البيضاء 65: 66 جنيهًا، لتباع في الأسواق 75: 76 جنيهًا.

ـ تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 102 و 103 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 112 و113 جنيهًا للكيلو.

ـ سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 114: 115 جنيها لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ124: 125 جنيهًا.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

ـ سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.

ـ سعر صدور الدواجن البيضاء، بلغ سعر الكيلو حوالي 122 جنيهًا.

ـ واستقر سعر الكبد والقوانص عند 130 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الكبدة الصافي نحو 140 جنيها.

ـ أما الأجنحة فبلغ سعرها بين 50 و60 جنيها للكيلوجرام.

ـ تراوح سعر كيلو الأوراك ما بين 95 – 100 جنيهًا

ـ حافظ سعر كيلو الدبابيس على نحو 100 جنيه.

استقرار في أسعار الكتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلي، وجاءت كالتالي:

ـ الكتكوت الأبيض: من 25 إلى 25.5 جنيه

ـ الكتكوت المشعر: من 7.5 إلى 8 جنيهات

ـ الكتكوت الساسو: بين 13 و14 جنيهًا

ـ الكتكوت البلدي الحر: من 7 إلى 7.5 جنيه

أسعار البيض اليوم 18 يوليو 2025

ـ سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 130 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 140 جنيهًا.

ـ وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 126 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ136 جنيهًا.

ـ واستقر سعر كرتونة البيض البلدي عند مستوى نحو 140 الى 142 جنيهًا.