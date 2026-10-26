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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبرص توقع اتفاقية لتطوير حقل كرونوس القبرصي تمهيداً لنقل الغاز إلى مصر وتصديره إلى أوروبا

الرئيس القبرصي وآخرون
الرئيس القبرصي وآخرون
إلهام عبد العزيز

وقعت قبرص اليوم الاثنين، اتفاقية لتطوير البنية التحتية لحقل كرونوس للغاز الطبيعي في الرقعة 6 من منطقتها الاقتصادية الخالصة بحضور الرئيس نيكوس خريستوذوليذيس، في خطوة تمهّد لنقل الغاز إلى مصر لمعالجته باستخدام المنشآت القائمة، قبل تسييله في محطة دمياط وتصديره بصورة أساسية إلى الأسواق الأوروبية.

نقل الغاز من قبرص إلي مصر

يُقدّر مخزون الحقل بأكثر من ثلاثة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، فيما يُتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2028، على أن تبدأ المبيعات التجارية للغاز بين مارس ويوليو من العام نفسه.

وقال وزير الطاقة والتجارة والصناعة ميخاليس ذاميانو، إن المشروع سيقرّب قبرص من إنتاج الغاز الطبيعي للمرة الأولى، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي من خلال تنويع الإمدادات والتعاون الإقليمي.

 وأكد أن الاستفادة من البنية التحتية القائمة ستساعد على تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروع وتسريع وصول الغاز إلى الأسواق الدولية.

وشدد ذاميانو على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين قبرص ومصر، موجهاً الشكر إلى الحكومة والسلطات المصرية على مساهمتها في توفير مسار قابل للتطبيق لتسويق غاز كرونوس تجارياً.


وتتولى شركة إيني الإيطالية تطوير الحقل بالشراكة مع توتال إنرجيز الفرنسية، فيما تشمل العقود الموقعة إنشاء خط أنابيب بري جديد للغاز يربط حقل ظهر بمحطة دمياط، بما يدعم استخدام البنية التحتية المصرية في معالجة الغاز وتسييله وتصديره.

يُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الترابط بين موارد الغاز القبرصية والبنية التحتية المصرية والطلب الأوروبي، بما يدعم التعاون الإقليمي وأمن الطاقة.

قبرص شركة إيني الإيطالية إيطاليا توصيل الغاز من قبرص إلي مصر

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