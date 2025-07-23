على خطى صلاح.. ليفربول يعلن عن التعاقد مع لاعب مصري جديد.. من هو ؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المصرية تحديدا، بنبأ توقيع لاعب مصري جديد، على تعاقد مع نادي ليفربول الانجليزي، الذي يلعب له كابتن منتخب مصر محمد صلاح، في خطوة تعزز من تواجد اللاعبين المصريين في أحد أكبر الدوريات الكبرى في عالم الساحرة المستديرة.

على خطى صلاح.. لاعب مصري جديد في الانفيلد

وقع المصري الشاب كريم أحمد لاعب ليفربول، اليوم الأربعاء، عقده الاحترافي الأول مع النادي الإنجليزي، الفائز ببطولة الدوري في الموسم المنقضي.

ويُعد توقيع كريم خطوة بارزة للمواهب المصرية الشابة، لا سيما أنه يسير على خطى محمد صلاح، أحد أبرز نجوم ليفربول في العصر الحديث، والذي يُعد مصدر إلهام للاعبين المصريين في الملاعب الأوروبي.

كيف وصل كريم أحمد الى الريدز ؟

انضم كريم أحمد، البالغ من العمر 18 عامًا إلى أكاديمية ليفربول في السادسة من عمره، وكان له تأثير فوري في أول ظهور له مع فريق تحت 18 عامًا في ديسمبر 2022 بتسجيله هدفًا في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب ضد بورنموث.

ويمكن لكريم أحمد اللعب كمهاجم أو لاعب وسط هجومي، إذ مثّل فريق تحت 18 عامًا الموسم الماضي، وأنهى الموسم بسبعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، كما شارك في دوري أبطال أوروبا للشباب ضد بولونيا ولايبزيج.

وسيقضي اللاعب موسم 2025-2026 مع فريق تحت 21 عامًا، بقيادة المدرب الجديد روب بيج، بعد أن ارتقى إلى مستوى أعلى.



ليفربول يحتفي بلاعبه الجديد

في بيانه الرسمي، أعرب نادي ليفربول عن ثقته في إمكانيات كريم أحمد، مشيرًا إلى أن توقيع العقد الاحترافي معه يعكس توجه النادي في الاستثمار بالمواهب الشابة وتطويرها داخل الأكاديمية، تمهيدًا لإدماجها مستقبلًا في الفريق الأول.

ويحمل توقيع كريم أحمد على أول عقد احترافي مع "الريدز" طابعًا خاصًا لدى جماهير الكرة المصرية، التي لطالما تابعت باهتمام مشوار محمد صلاح مع ليفربول، وتأمل أن يتكرر الإنجاز مع نجوم مصريين جدد يسيرون على دربه في الملاعب الأوروبية.

من هو كريم أحمد ؟

يمتلك كريم الجنسية البريطانية والمصرية، مما يتيح له اللعب دوليا لأي من المنتخبين، لكنه سبق أن عبّر عن تفضيله تمثيل منتخب مصر، إذ انضم مطلع العام الجاري إلى معسكر منتخب الناشئين مواليد 2006 ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالجزائر.

ويُعد كريم ثاني لاعب مصري في أكاديمية ليفربول حاليا، إلى جانب ألفن أيمن، في مؤشر على اتساع الحضور المصري في النادي.

ففي يناير الماضي، وقع الإنجليزي ذو الأصول المصرية ألفن أيمن على أول عقد احترافي له مع ناديه ليفربول، قادما من ولفرهامبتون في الصيف الماضي، ومنذ ذلك الوقت يلعب مع فريق تحت 18 عامًا.