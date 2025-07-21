كتل صحراوية تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن موعد عودة ارتفاع درجات الحرارة وتحذر من الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارا من غد، حتى نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدة استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، إلا أنه من المتوقع عودة الموجة الحارة الثلاثاء المقبل.



تحذير من استمرار ارتفاع الرطوبة

يستمر الطقس شديد الحرارة رطبًا نهارًا على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب على جميع الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بحرارة الطقس.



كتل صحراوية تضرب البلاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة الحالية، وأسباب ارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن الأيام الماضية، خاصة الأربعاء والخميس والجمعة تأثرت البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية والقادمة من البحر المتوسط، بجانب ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، وهو ما يؤدي إلى الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت غانم، ان البلاد شهدت انخفاضا في درجات الحرارة منذ السبت الماضي، بقيم تتراوح من 3:4 درجات، ولكن ما زالت نسب الرطوبة مرتفعة وهو ما يجعلنا نشعر باستمرار ارتفاع درجات الحرارة.



الثلاثاء.. عودة الى درجات الحرارة المرتفعة

أكدت الدكتورة منار غانم، أنه ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى، لتتجاوز المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، بنحو ثلاث إلى أربع درجات مئوية، وقد تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى مع نهاية الأسبوع إلى ما بين 38 و39 درجة مئوية في الظل وتصل درجات الحرارة المحسوسة إلى 41 درجة في القاهرة.

وشددت غانم، على أن التأثر سيظل قائمًا بالكتل الهوائية الصحراوية والكتل القادمة من البحر المتوسط، مما سيؤدي إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة طوال الأسبوع، وهو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات إضافية.



حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

توقعت غانم، أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة، أجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع طقس حار ورطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة ورطب ليلًا، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

ووجهت نصائح مهمة للمواطنين، منها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة، وشرب كميات كافية من المياه، والاهتمام بارتداء الملابس القطنية الفاتحة، تجنبًا للإجهاد الحراري وضربات الشمس.