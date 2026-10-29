قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلم بدأ ولم يكتمل.. وفاة صاحب مطعم بالشرقية بعد أيام من افتتاح مشروعه
توكيلات باسم متوفى للاستيلاء على 17 فدانًا.. ورثة فنان إماراتي يلاحقون سيدة أعمال وزوجها بتهمة التزوير
وفاة نجل النائب محمود عبادة زيدان.. الجنازة والعزاء غدًا بالبحيرة
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الالتزام بمبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق بشأن مياه النيل
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له
وزير الخارجية: قضية المياه لا تخص مصر وحدها بل ترتبط بالعديد من الدول الأفريقية
بوتين: الكثير من الأوروبيين يستعدون لحرب مع روسيا ونحن جاهزون
تحذير عاجل من البنوك وشركات المحمول.. ماذا يحدث الساعة 11 مساء اليوم؟
لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين لمصر بعد دعم السعودية
بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً
مصطفى بكري: حماية السعودية ومواجهة تهديدات الحوثيين ترتبطان بأمن البحر الأحمر والأمن القومي المصري
صلاح حسب الله: شفافية الرئيس السيسي وأرقامه المباشرة تواجه الشائعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وفاة فني بشركة مياه قها أثناء إصلاح عطل بقرية قرقشندة في طوخ

المتوفي
المتوفي
إبراهيم الهواري

خيّم الحزن على مدينة قها بمحافظة القليوبية، عقب وفاة عبد الرحمن، فني بشركة مياه قها، أثناء مشاركته في أعمال إصلاح عطل تابع لفرع الشركة بقرية قرقشندة، التابعة لمركز طوخ.


وتداول أهالي مدينة قها نبأ وفاة الفقيد بحالة من الحزن والأسى، مؤكدين أن رحيله أثناء أداء عمله يمثل خسارة لأسرته وزملائه وكل من عرفه، فيما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة لتقديم التعازي والدعاء له بالرحمة والمغفرة.
ودعا الأهالي للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
من ناحية اخرى تمكنت حملة رقابية مشتركة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية من ضبط نحو طن من الدواجن وأجزائها وهياكلها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار جهود الأجهزة المعنية لتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.
وجاءت الحملة بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بالقليوبية، ومديرية الشؤون الصحية ممثلة في مكتب مراقبة الأغذية بالعبور، وجهاز مدينة العبور، تنفيذًا للتوجيهات الرقابية بشأن إحكام الرقابة على تداول المنتجات الغذائية والتأكد من سلامتها.
واستهدفت الحملة المرور على محلات الجزارة وأماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، حيث أسفرت أعمال التفتيش والفحص الظاهري عن ضبط الكميات المشار إليها، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

القليوبية محافظة القليوبية قها حملة رقابية أعمال إصلاح الأعطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

صورة أرشيفية

السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية

رئيس الوزراء

انتهى زمن "الحكومة تكلفني وأقعد".. رسائل حاسمة من مدبولي حول ملف التكليف

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2024.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

دفن الميت

هل تجوز الوصية بدفن آية الكرسي مع الميت؟.. أمين الفتوى يجيب

الزوجين

لماذا يضحك الرجل مع أصدقائه ويعبس في وجه زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة

اضبط ساعتك.. مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

بالصور

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد