وفاة فني بشركة مياه قها أثناء إصلاح عطل بقرية قرقشندة في طوخ

خيّم الحزن على مدينة قها بمحافظة القليوبية، عقب وفاة عبد الرحمن، فني بشركة مياه قها، أثناء مشاركته في أعمال إصلاح عطل تابع لفرع الشركة بقرية قرقشندة، التابعة لمركز طوخ.



وتداول أهالي مدينة قها نبأ وفاة الفقيد بحالة من الحزن والأسى، مؤكدين أن رحيله أثناء أداء عمله يمثل خسارة لأسرته وزملائه وكل من عرفه، فيما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة لتقديم التعازي والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ودعا الأهالي للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

من ناحية اخرى تمكنت حملة رقابية مشتركة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية من ضبط نحو طن من الدواجن وأجزائها وهياكلها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار جهود الأجهزة المعنية لتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

وجاءت الحملة بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بالقليوبية، ومديرية الشؤون الصحية ممثلة في مكتب مراقبة الأغذية بالعبور، وجهاز مدينة العبور، تنفيذًا للتوجيهات الرقابية بشأن إحكام الرقابة على تداول المنتجات الغذائية والتأكد من سلامتها.

واستهدفت الحملة المرور على محلات الجزارة وأماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، حيث أسفرت أعمال التفتيش والفحص الظاهري عن ضبط الكميات المشار إليها، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.