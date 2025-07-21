رسميا.. موعد إجازة 23 يوليو 2025 للموظفين.. ومفاجأة للعاملين في القطاع الخاص

يبحث عدد كبير من المواطنين العاملين بالدولة، سواء في القطاع العام أو الخاص، عن موعد الاجازات الرسمية، التي يستغلها عادة في قضاء الالتزامات العائلية، أو الراحة في ظل المعاناة اليومية بسبب الحرارة المرتفعة.



ترحيل أجازة 23 يوليو الى الخميس

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بشأن إجازة ثورة 23 يوليو 2025، وهي إحدى العطلات الرسمية المعتمدة في الدولة.



وتقرر ترحيل الإجازة من يوم الأربعاء 23 يوليو إلى يوم الخميس 24 يوليو 2025، تنفيذًا لسياسة الحكومة المتعلقة بتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية في نهاية الأسبوع.



موقف القطاع الخاص من إجازة 23 يوليو

وفقًا للقرار الوزاري، فإن يوم الخميس 24 يوليو 2025 سيكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الأربعاء، لكافة العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.



وفي السياق ذاته، أكدت وزارة العمل أن الخميس 24 يوليو هو عطلة رسمية بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأوضحت الوزارة أنه يجوز تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل الضرورية، على أن يُمنح في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا (مثلي الأجر) إلى جانب أجره الأصلي.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 بعد 23 يوليو

بحسب التقويم الرسمي للدولة، فإن ما يتبقى من الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025 بعد إجازة ثورة 23 يوليو، هو كما يلي:

- الخميس 4 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي الشريف

- الإثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة عيد القوات المسلحة.

الهدف من ترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع

تأتي سياسة ترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع بهدف تحقيق الانضباط في جدول العطلات، وتسهيل تنظيم العمل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، مع منح الموظفين فرصة لقضاء عطلات أطول وأكثر انتظامًا، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والرضا الوظيفي.