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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رفض السندريلا قبل 43 عاما.. كواليس الظهور النادر لـ محمود الخطيب بمسلسل "كتالوج"

الخطيب ومحمد فراج
الخطيب ومحمد فراج
خالد يوسف

فاجأ المخرج خالد الحلفاوي، متابعيه على السوشيال ميديا، بالإعلان عن ظهور خاص لرئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب في المسلسل الجديد "كتالوج"، الذي يتولى الحلفاوي إخراجه.

الراحل نبيل الحلفاوي يقنع بيبو بالتمثيل

بحسب المنشور الذي كتبه خالد الحلفاوي على "فيسبوك"، فإن مشاركة الخطيب في مسلسل "كتالوج"، جاءت بناء على تدخل من والده الفنان الراحل نبيل الحلفاوي قبل وفاته، الذي عُرف عنه صداقته المتينة بالكابتن محمود الخطيب.


وقال الحلفاوي: "الموضوع كان أمنية مني أنا وأحمد الجنايني وأيمن وتار ومحمد فراج، وكنا عارفين إنها صعب تتحقق، بس قررنا نعمل المستحيل، ولأول وآخر مرة في حياتي العملية طلبت من والدي الله يرحمه الاتصال بصديقه، وتشجيعه على أمر يخص عملي".

وأوضح الحلفاوي أن الظهور الاستثنائي للكابتن الخطيب كان بمثابة أمنية له، ولأبطال العمل أحمد الجنايني، وأيمن وتار، ومحمد فراج، رغم إدراكهم لصعوبة تحقيقها، نظرًا لانشغاله الدائم.


وأشار إلى أن تلك السعادة تضاعفت خلال التصوير، بسبب بساطة الخطيب وتلقائيته التي ظهرت بوضوح أمام الكاميرا، إلى جانب تعامله الراقي والمتواضع مع جميع أفراد فريق العمل دون استثناء.

رفض الوقوف أمام سعاد حسني

مشاركة أسطورة النادي الأهلي محمود الخطيب في مسلسل كتالوج، تأتي بعد 43 عامًا من رفضه اقتحام مجال السينما، والظهور بطًلا لفيلم "غريب في بيتي"، أحد الأفلام البارزة في تاريخ السينما المصرية، قبل أن يذهب الدور إلى الفنان نور الشريف ويقوم بدور البطولة أمام السندريلا سعاد حسني.

وتحدّث الخطيب عن ذلك الشريط السينمائي بنفسه، وقال إن الفيلم عُرض عليه بعد اعتزاله كرة القدم في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وقرأ السيناريو لأكثر من 3 أشهر أمام المرآة.


وأضاف في حديثه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة” عام 2015: “شعرت أنني مجنون بعدما وقفت لقراءة السيناريو أمام المرآة، فكرت في الأمر كثيرًا ثم اعتذرت في النهاية، أنا لست ممثلًا، وأعتقد أن كل شخص يملك موهبة في مجاله”.


ويبدو أن رئيس النادي الأهلي وجد تحفظات على سيناريو فيلم "غريب في بيتي"، حيث قال في تصريحاته إنه على الرغم من كوميديا العمل، وتناوله قصة شاب مكافح، فإنه لم يجد سيناريو الفيلم الأفضل للتعبير عن كرة القدم.
من بين الأسباب أيضًا التي دفعت محمود الخطيب لرفض الفيلم أن البطل “شحاتة أبو كف” لاعبًا لنادي الزمالك وليس الأهلي الذي يعتبر الخطيب من أبرز رموزه.


قصة مسلسل “كتالوج”

يُعرض مسلسل "كتالوج" على منصة نتفليكس، وهو دراما دافئة تمزج بين الفكاهة الهادئة والمشاعر العميقة.

وتدور أحداث القصة حول يوسف (محمد فراج)، الذي يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور).
وخلال رحلته، يكتشف يوسف مجموعة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي قامت زوجته الراحلة بتسجيلها قبل وفاتها، تصبح كل مقطع فيديو بمثابة دليل ومنارة تعيد توصيله بقلوب أولاده، حيث يكتشف قوة داخلية لم يكن يعلم بوجودها.
ويضم مسلسل “كتالوج” نخبة من نجوم الفن أبرزهم "ريهام عبد الغفور، ومحمد فراج، وسماح أنور، وأحمد عصام السيد، ودنيا سامي، وتارا عماد، والعمل من تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج وليد الحلفاوي".

كتالوج السندريلا محمود الخطيب المخرج خالد الحلفاوي

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