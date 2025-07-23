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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الشحات في مران الأهلي.. تغييرات بالجملة في خطة ريبيرو أمام البنزرتي.. وهذا موعد المباراة

الاهلي في تونس
الاهلي في تونس
خالد يوسف

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة مهمة وصعبة أمام منافسه العريق البنزرتي التونسي، في إطار ودي تحضيري، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي القادم، على الأراضي التونسية ضمن معسكره المقام في مدينة طبرقة الشهيرة.

تعديلات بالجملة على تشكيل الأهلي في ثاني مبارياته في تونس

يخطط الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي إلى إجراء تعديل على تشكيل الأهلي في ودية البنزرتي التونسي يوم الجمعة المقبل، بحيث يبدأ بالمجموعة الأساسية في التشكيل الأساسي لمباراة الجمعة، على عكس ما حدث في مباراة الملعب التونسي الماضية، التي شهدت مشاركة اللاعبين البدلاء بشكل أساسي.


ومن المتوقع أن يجري ريبيرو تعديلا على تشكيل الأهلي في ودية البنزرتي، بحيث يبدأ اللاعبين الذين شاركوا في الشوط الثاني أساسيين في لقاء الجمعة، على أن يتواجد اللاعبين الذي شاركوا بشكل أساسي على دكة البدلاء، ويتم الدفع بهم في بداية الشوط الثاني تباعاً.

الشحات يشارك في تدريبات الأهلي

انتظم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، خلال المران الذي أقيم اليوم الأربعاء، بأحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية.

وشارك الشحات في المران الجماعي بعد تعافيه من آلام السمانة، وبدأ في المشاركة بالتدريبات بشكل طبيعي.
 

موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

من المقرر أن يبدأ موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي غدًا الخميس 24 من شهر يوليو الجاري، وتحديدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.


القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

أعلن الحساب الرسمي لـ قناة الأهلي الفضائية عبر «فيسبوك»، حصول القناة على الحقوق الحصرية من أجل إذاعة كافة مباريات الأهلي بث مباشر في معسكر تونس الودي، بشكل مجاني عبر القمر الصناعي نايل سات.

بالإمكان أيضًا مشاهدة مباراة الأهلي والملعب التونسي بث مباشر عن طريق شاشة شبكة قناة «النادي الأهلي»، المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات.

ويتولى المُعلق الرياضي الشهير عصام عبده، التعليق الصوتي على المباراة بإسناد من شاشة قناة النادي الأهلي الفضائية.


تردد قناة الأهلي الجديد

جاء تردد قناة الأهلي 2025 الجديد كالتالي:

التردد: 12341.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

نتيجة مباراة الأهلي والملعب التونسي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء الإثنين الماضي، على مضيفه الملعب التونسي برباعية مقابل هدف، في إطار مباراة ودية تحضيرية قبل بداية منافسات الموسم الكروي القادم.

وافتتح المهاجم محمد شريف أهداف الأهلي في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة طاهر محمد طاهر الحاسمة، وعاد اللاعب ذاته ليُضيف الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة الـ22.

وأضاف النجم المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثالث للقلعة الحمراء في الدقيقة الـ33، بعد أسيست من طاهر محمد طاهر، واختتم البديل الشاب محمد عبدالله أهداف الأهلي في الدقيقة الـ53.

قائمة النادي الأهلي في معسكر تونس الودي

جاءت قائمة الأهلي في معسكر تونس الودي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي- ياسر إبراهيم- محمد هاني- أشرف داري- محمد شكري- عمر كمال عبدالواحد- مصطفى العش- كريم فؤاد- أحمد رمضان بيكهام- أحمد عابدين.

وسط الميدان: أحمد رضا- أليو ديانج- أحمد مصطفى زيزو- محمود حسن تريزيجيه- محمد على بن رمضان- طاهر محمد طاهر- محمد مجدي أفشة- حسين الشحات- أحمد نبيل كوكا- محمد عبدالله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي- محمد شريف- نيتس جراديشار- حمزة عبدالكريم.

الشحات في مران الاهلي خوسيه ريبيرو النادي الأهلي البنزرتي التونسي مدينة طبرقة

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