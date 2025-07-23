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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بالتفاصيل.. كيفية حجز موعد في الشهر العقاري أونلاين عبر بوابة مصر الرقمية

الشهر العقاري
الشهر العقاري
خالد يوسف

يتزايد بحث المواطنين يومًا بعد يوم حول خطوات حجز موعد في الشهر العقاري أونلاين، خاصة مع التوسع في تقديم خدمات التوثيق الرقمي عبر بوابة مصر الرقمية، في إطار جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات وتخفيف التكدس داخل مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

خطة الدولة في التحول الرقمي للتيسير على المواطنين

تتيح وزارة العدل إمكانية الحصول على موعد مسبق إلكترونيًا لإنهاء معاملات التوثيق، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية، لاسيما لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفيما يلي نستعرض دليلاً شاملاً حول خطوات حجز موعد في الشهر العقاري أونلاين بطريقة مبسطة وآمنة، لجميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات التوثيق الحديثة.


خطوات حجز موعد في الشهر العقاري أونلاين عبر بوابة مصر الرقمية

هناك خطوات بسيطة تمثل الطريقة الرسمية والمعتمدة ضمن خطوات حجز موعد في الشهر العقاري أونلاين، والتي تتيح لكل مواطن إنهاء إجراءاته دون الحاجة للانتظار الطويل أو التزاحم داخل المقرات.

ولإتمام حجز موعد إلكترونيًا، ينبغي اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لـ بوابة مصر الرقمية.

- تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد للمرة الأولى.

- من قائمة الخدمات، اختيار “توثيق”.

- الضغط على “حجز موعد”.

- تحديد نوع المعاملة المطلوبة، مثل (توكيل عام، توثيق عقد، تسجيل إقرار…).

- اختيار مكتب التوثيق الأقرب لمحل السكن.

- تحديد التاريخ والساعة المناسبة.
- تأكيد الطلب والاحتفاظ بالتذكرة الإلكترونية للحجز.


خدمات التوثيق المتاحة عبر مصر الرقمية

من خلال بوابة مصر الرقمية، يمكن الاستفادة من العديد من خدمات التوثيق، التي تخدم المواطن من خلال القيام بإجراءات بسيطة، أبرزها:

- إصدار توكيل رسمي عام أو خاص.
- توثيق عقود البيع.
- تسجيل إقرارات قانونية.
- الاستعلام عن التوكيلات المسجلة مسبقًا.

الشهر العقاري بوابة مصر الرقمية خدمات التوثيق الرقمي

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