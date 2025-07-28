توقعات بعدم الارتفاع| استقرار أسعار الدواجن.. والفراخ الساسو مفاجأة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ في بورصة الدواجن والأسواق التجارية، عقب الانخفاض الأخير الذي طرأ على أسعار الفراخ البيضاء بنحو 3 جنيهات للكيلو، ويراقب المواطنون هذه التحركات عن كثب، في ظل الأعباء المعيشية وارتفاع تكاليف الغذاء.



توقعات باستقرار أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة

يرى بعض منتجي الدواجن، أن السوق مرشح لمزيد من الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع تحسن الأحوال الجوية وتراجع تكاليف التشغيل، إضافة إلى تدخلات الجهات الرقابية لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.



أسعار الدواجن اليوم الاثنين

سجلت أسعار الفراخ البيضاء من 64 الى 66 جنيهًا في المزرعة، لتباع في الأسواق بشعر يتراوح من 74 الى 76 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 96 و 98 جنيهات للكيلو في المزرعة، لتباع بالأسواق ما بين 105 و 110 جنيهًا للكيلو.

سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 110: 112 جنيها لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ115: 120 جنيهًا، حسب المنطقة.

سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء 47 جنيهًا، في بورصة الدواجن، ليصل سعرها إلى 60 جنيهًا عند البيع للمستهلك في الأسواق والمحلات التجارية.



أسعار أجزاء الفراخ اليوم

- بلغ سعر كيلو البانيه في محلات الفراخ بالأسواق الى مستوى بين 200- 220 جنيها، وقد يزيد أو يقل السعر 10 جنيهات حسب كل منطقة سكنية.

- يتراوح سعر الأوراك من 110 إلى 115 جنيهًا.

- يصل سعر الكبد والقوانص إلى 135 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الأجنحة بين 65 و75 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الدبابيس 100 جنيه



أسعار البط اليوم

- وصل سعر كيلو البط البلدي 99 - 100 جنيه.

- اقترب سعر كيلو بط فرنساوي 64 - 65 جنيها.



- وبلغ سعر كيلو بط مسكوفي 89 -90 جنيها.

- ناهز سعر كيلو بط بغالي 69 - 70 جنيها

أسعار اللحم الرومي اليوم

- وصل سعر كيلو لحم رومي أبيض 99 - 100 جنيه.

- بلغ سعر كيلو لحم رومي أسمر 109 - 110جنيهات.

أسعار البيض اليوم الاثنين

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 125 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 135 الى 140 جنيهًا.



- سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ130 جنيهًا.

- أما البيض البلدي فوصل إلى 160 جنيهًا للكرتونة، في ظل طلب مرتفع خلال موسم الصيف.