ضربة البداية أمام مودرن| الأهلي يدخل الموسم الجديد للدوري بمعنويات عالية.. ويعود للتديب غدا

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى مطار القاهرة؛ بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.



الأهلي يبدأ الاستعداد للدوري غدا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العودة للتدريبات غدًا الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد، بداية من بطولة الدوري الممتاز.





ويعود الفريق إلى التدريبات، عقب نهاية معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية، وشهد خوض مباراتين وديتين، حيث فاز على فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم تغلب على فريق البنزرتي التونسي بخماسية نظيفة.



وكان خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق، قد عقد اجتماعًا مع طاقمه المعاون في ختام المعسكر الخارجي بتونس، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة والمرحلة الأخيرة من الإعداد قبل بداية منافسات الموسم.



الأهلي يبدأ موسم الدوري بمواجهة مودرن سبورت

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأحد، قرعة مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026، بنظام مختلف، والمقرر أن تنطلق النسخة الجديدة يوم 8 أغسطس 2025، وتستمر حتى نهاية شهر مايو 2026.

وأسفرت القرعة عن خوض فريق الأهلي تحت قيادة مدربه البرتغالي خوسيه ريبيرو، عددًا من المواجهات القوية، تبدأ بمواجهة مودرن سبورت.

ويقام الموسم الجديد من الدوري بنظام مختلف، حيث يتكون من مرحلة أولى بنظام الدور الواحد بين 21 فريقًا، قبل أن يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين؛ الأولى تضم الفرق السبعة الأوائل للمنافسة على اللقب، والثانية تضم 14 فريقًا يتنافسون لتفادي الهبوط، على أن يهبط 4 أندية بنهاية الموسم، ويصعد 3.



مباريات الأهلي في الدوري المصري

الجولة 1 : الأهلي ومودرن سبورت/ ستاد القاهرة

الجولة 2 : الأهلي وفاركو/ ستاد القاهرة

الجولة 3 : لن يلعب

الجولة 4 : الأهلي وغزل المحلة/ ستاد غزل المحلة

الجولة 5 : الأهلي وبيراميدز/ ستاد القاهرة



الجولة 6 : الأهلي وإنبي/ ستاد المقاولون العرب

الجولة 7 : الأهلي وسيراميكا كليوباترا/ ستاد القاهرة

الجولة 8 : الأهلي وحرس الحدود/ ستاد برج العرب

الجولة 9 : الأهلي والزمالك/ ستاد القاهرة

الجولة 10 : الأهلي وكهرباء الإسماعيلية/ ستاد السويس الجديد

الجولة 11 : الأهلي والإتحاد السكندري/ ستاد القاهرة

الجولة 12 : الأهلي وبتروجيت/ ستاد الكلية الحربية

الجولة 13 : الأهلي والمصري/ ستاد برج العرب

الجولة 14 : الأهلي والإسماعيلي/ ستاد برج العرب

الجولة 15 : الأهلي وطلائع الجيش/ ستاد الكلية الحربية

الجولة 16 : الأهلي ووادي دجلة/ ستاد القاهرة

الجولة 17 : الأهلي والبنك الأهلي/ ستاد القاهرة

الجولة 18 : الأهلي والجونة/ ستاد القاهرة

الجولة 19 : الأهلي وسموحة/ ستاد برج العرب

الجولة 20 : الأهلي وزد/ ستاد القاهرة

الجولة 21 : الأهلي والمقاولون العرب/ ستاد المقاولون العرب