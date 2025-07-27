قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعديل موعد مباريات منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال ..تفاصيل
البيوت حر مـ وت .. أحمد موسي : استغاثات كثيرة والأهالي في الجيزة لا عندهم كهرباء ولاميه| بث مباشر
منتخب سيدات السلة يحقق فوزه الأول في بطولة الأفروباسكت على حساب أنجولا
متحدث الكهرباء لأحمد موسى: أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضي بتكلفة 14 مليار دولار
لو هتبني.. اعرف التسهيلات بقانون البناء
طب 92.8% الأسنان 91.6 %والهندسة 88.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025
محمد يوسف: معسكر الأهلي في تونس حقق أهدافه.. وجاهزون للموسم الجديد
النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع نجم تشيلسي.. تفاصيل
ترامب: الأمر في غزة فظيع للغاية وما يحدث من سرقة للمساعدات فوضى
ترامب: لا أعلم ماذا سيحدث في غزة وعلى إسرائيل اتخاذ قرار
بايرن ميونخ يقترب من ضم لويس دياز في صفقة ضخمة بـ75 مليون يورو
85.37% لعلمي علوم 81.7% رياضة 65.8% لأدبي.. ننشر الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة النظام القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ضربة البداية أمام مودرن| الأهلي يدخل الموسم الجديد للدوري بمعنويات عالية.. ويعود للتديب غدا

الاهلي
الاهلي
خالد يوسف

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى مطار القاهرة؛ بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.


الأهلي يبدأ الاستعداد للدوري غدا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العودة للتدريبات غدًا الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد، بداية من بطولة الدوري الممتاز. 



ويعود الفريق إلى التدريبات، عقب نهاية معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية، وشهد خوض مباراتين وديتين، حيث فاز على فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم تغلب على فريق البنزرتي التونسي بخماسية نظيفة. 


وكان خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق، قد عقد اجتماعًا مع طاقمه المعاون في ختام المعسكر الخارجي بتونس، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة والمرحلة الأخيرة من الإعداد قبل بداية منافسات الموسم.


الأهلي يبدأ موسم الدوري بمواجهة مودرن سبورت

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأحد، قرعة مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026، بنظام مختلف، والمقرر أن تنطلق النسخة الجديدة يوم 8 أغسطس 2025، وتستمر حتى نهاية شهر مايو 2026.

وأسفرت القرعة عن خوض فريق الأهلي تحت قيادة مدربه البرتغالي خوسيه ريبيرو، عددًا من المواجهات القوية، تبدأ بمواجهة مودرن سبورت.

ويقام الموسم الجديد من الدوري بنظام مختلف، حيث يتكون من مرحلة أولى بنظام الدور الواحد بين 21 فريقًا، قبل أن يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين؛ الأولى تضم الفرق السبعة الأوائل للمنافسة على اللقب، والثانية تضم 14 فريقًا يتنافسون لتفادي الهبوط، على أن يهبط 4 أندية بنهاية الموسم، ويصعد 3.


مباريات الأهلي في الدوري المصري

الجولة 1 : الأهلي ومودرن سبورت/ ستاد القاهرة 
الجولة 2 : الأهلي وفاركو/ ستاد القاهرة 
الجولة 3 : لن يلعب
الجولة 4 : الأهلي وغزل المحلة/ ستاد غزل المحلة 
الجولة 5 : الأهلي وبيراميدز/ ستاد القاهرة 


الجولة 6 : الأهلي وإنبي/ ستاد المقاولون العرب 
الجولة 7 : الأهلي وسيراميكا كليوباترا/ ستاد القاهرة 
الجولة 8 : الأهلي وحرس الحدود/ ستاد برج العرب 
الجولة 9 : الأهلي والزمالك/ ستاد القاهرة 
الجولة 10 : الأهلي وكهرباء الإسماعيلية/ ستاد السويس الجديد 
الجولة 11 : الأهلي والإتحاد السكندري/ ستاد القاهرة 
الجولة 12 : الأهلي وبتروجيت/ ستاد الكلية الحربية 
الجولة 13 : الأهلي والمصري/ ستاد برج العرب 
الجولة 14 : الأهلي والإسماعيلي/ ستاد برج العرب 
الجولة 15 : الأهلي وطلائع الجيش/ ستاد الكلية الحربية 
الجولة 16 : الأهلي ووادي دجلة/ ستاد القاهرة 
الجولة 17 : الأهلي والبنك الأهلي/ ستاد القاهرة 
الجولة 18 : الأهلي والجونة/ ستاد القاهرة 
الجولة 19 : الأهلي وسموحة/ ستاد برج العرب 
الجولة 20 : الأهلي وزد/ ستاد القاهرة 
الجولة 21 : الأهلي والمقاولون العرب/ ستاد المقاولون العرب

الأهلي الموسم الجديد للدوري النادي الأهلي معسكر الإعداد الخارجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

علوم 91.5% ورياضة 88.44% وأدبي 72.8%.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق الجامعات المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% الأسنان 91.6 %والهندسة 88.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الآن رابط تنسيق المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 لتسجيل الرغبات

أسلاك عطل محطة جزيرة الدهب

بعد انقطاعها 12 ساعة.. موعد عودة الكهرباء و المياه في الجيزة

وزير الصحة

بالأسماء.. حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2025

تظلمات الثانوية العامة 2025

رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وخطوات التسجيل

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع كبير في جميع الأعيرة

الكهرباء

أسباب فنية جاري العمل على كشفها.. أول تعليق من الكهرباء على أزمة الجيزة

ترشيحاتنا

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي

ترامب: لا أعلم ماذا سيحدث في غزة وعلى إسرائيل "اتخاذ قرار"

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي

ترامب: لا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة والأمر ربما يتعلق بسوء تغذية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

روسيا تعيد هيكلة قواتها البحرية وتعزيز تسليحها

بالصور

بالسلالم الهيدروليكية.. الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة وسط البلد

حريق وسط البلد
حريق وسط البلد
حريق وسط البلد

محافظ الشرقية يتفقد نفق حسن صالح بالزقازيق ويوجه بحل أزمة تسرب المياه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يهنئ مدير الأمن لاستمراره في أداء مهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يقي المغنيسيوم الإنسان من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

فيديو

دنيا سمير غانم وأحمد سعد

غناء أحمد سعد ودنيا سمير غانم .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "روكي الغلابة"

السيارة

ط.ـفل يقود سيارة بشوارع القاهرة .. تحرك فوري من الأمن

ايمان عبد اللطيف

إجازة المولد النبوي .. كم عدد الإجازات الرسمية الباقية في 2025 ؟

سما المصري بالحجاب

أستروا عليا ... سما المصري تعلن توبتها وترتدي الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: البيوجاز في قرى مصر: طاقة نظيفة من قلب الريف

المزيد