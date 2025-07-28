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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الجماهير اقتحمت الملعب.. الغاء مباراة المصري والترجي التونسي بسبب أحداث شغب

جماهير الترجي- أرشيفية
جماهير الترجي- أرشيفية
خالد يوسف

بعد فوز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، على مضيفه فريق الترجي بهدف للاشئ في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس الأحد، اضطر الحكم التونسي نعيم حسني إلى إنهاء المباراة في الدقيقة 88 قبل انتهائها بسبب اقتحام الجماهير لملعب المباراة.


تفاصيل شغب مباراة المصري والترجي

بدأت الأحداث في الشوط الثاني حيث نجح المصري في التقدم بهدف لنجمه صلاح محسن في الدقيقة العاشرة، ليضغط الترجي دون خطورة على المرمى، إلا كرة البديل يوسف البلايلي من ركلة حرة والتي تصدى لها ببراعة الحارس محمود حمدي.

وفشل حكم المباراة نعيم حسني في التعامل بجدية مع خشونة لاعبي الترجي الذين توترت أعصابهم بعد التأخر، ومع ذلك انهالت الكروت الصفراء على لاعبي المصري حتى الدقائق الثلاث الأخيرة من المباراة، التي شهدت اعتداء محمد أمين توجاي قلب دفاع الترجي على أحد لاعبي المصري لتتوتر الأجواء وتقتحم الجماهير ملعب حسان بلخوجة بمركب الترجي بتونس العاصمة، وتوقفت المباراة عند هذا الحد بفوز المصري بهدف مقابل لا شئ.


المصري: لاعبوا الفريق والبعثة بخير

أكد محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري ورئيس بعثة النادي بتونس، أن جميع أعضاء البعثة من جهاز فني ولاعبين بخير تمامًا، مشيرًا الى أن رجال المصري وصلوا بسلامة الله تعالى إلى مقر إقامتهم في أحد فنادق مدينة سوسة، عقب نهاية المباراة الودية، أمام فريق الترجي والتي شهدت بعض التوترات من جانب لاعبي ومشجعي الترجي تجاه لاعبي المصري، وهو الأمر الذي دفع حكم المباراة لإلغائها قبل نهاية الوقت الأصلي بنحو ثلاث دقائق، وكانت النتيجة تشير وقتها لتقدم المصري بهدف للاشئ سجله نجمه وهدافه صلاح محسن.

واستنكر موسى بشدة ما حدث من تجاوزات من عدد من لاعبي الترجي خلال المباراة، والتي تغاضى عنها حكم المباراة نعيم حسني، أسهم في تفاقم الأمر لتخرج المباراة في نهايتها بهذا الشكل البعيد تماما عن الروح الرياضية.


تشكيل المصري خلال المباراة 

لعب المصري بتشكيل مكون من محمود حمدي لحراسة المرمى،  كريم العراقي ، باهر المحمدي،  محمد هاشم، عمرو سعداوي لخط الظهر يتقدمهم الثنائي محمد مخلوف، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي، فيما لعب الثلاثي عبد الرحيم دغموم،  محمود حمادة، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وفي الشوط الثاني دفع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري تباعًا بكل من ميدو جابر ومصطفى أبو الخير وكريم بامبو وخالد صبحي وحسام حسن وحسن علي وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور بدلا من منذر طمين وأحمد علي عامر وصلاح محسن وباهر المحمدي ومحمد مخلوف وعبد الرحيم دغموم وكريم العراقي ومحمد هاشم.

الجماهير اقتحمت الملعب مباراة المصري والترجي النادي المصري الترجي التونسي أحداث شغب

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