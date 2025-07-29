رخصت تاني.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن وتوقعات بعدم الارتفاع

شهدت أسعار الفراخ، اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، انخفاضا ملحوظا داخل بورصة الدواجن والأسواق والمحال التجارية، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة هبوطا بقيمة 5 جنيهات، وفقا لآخر تحديثات البورصة.

توقعات بعدم ارتفاع أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة

يرى بعض منتجي الدواجن، أن السوق مرشح لمزيد من الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الأيام المقبلة، وربما الانخفاض، مع تحسن الأحوال الجوية وتراجع تكاليف التشغيل، إضافة إلى تدخلات الجهات الرقابية لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

- سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 نحو 61 جنيهًا في المزرعة، ليصل سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك 71 جنيها للكيلو.

- وسجلت أسعار الفراخ الساسو، اليوم، قيمة 82 جنيهًا في المزرعة وبورصة الدواجن، بينما يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في المحال التجارية 92 جنيها.

- وسجلت أسعار الفراخ البلدي 105 جنيهات في بورصة الدواجن والمزرعة، بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق 115 جنيها.

- سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء 47 جنيهًا، في بورصة الدواجن، ليصل سعرها إلى 60 جنيهًا عند البيع للمستهلك في الأسواق والمحلات التجارية.

اسعار اجزاء الفراخ

- بلغ سعر كيلو البانيه في محلات الفراخ بالأسواق الى مستوى بين 200- 210 جنيها، وقد يزيد أو يقل السعر 10 جنيهات حسب كل منطقة سكنية.

- يتراوح سعر الأوراك من 105 إلى 110 جنيهًا.

- يصل سعر الكبد والقوانص إلى 125 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الأجنحة بين 60 و 65 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الدبابيس 95 جنيها.



أسعار البط اليوم

- وصل سعر كيلو البط البلدي 99 - 100 جنيه.

- اقترب سعر كيلو بط فرنساوي 64 - 65 جنيها.



- وبلغ سعر كيلو بط مسكوفي 89 -90 جنيها.

- ناهز سعر كيلو بط بغالي 69 - 70 جنيها.

أسعار اللحم الرومي اليوم

- وصل سعر كيلو لحم رومي أبيض 99 - 100 جنيه.

- بلغ سعر كيلو لحم رومي أسمر 109 - 110جنيهات.

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 نحو 125جنيها، لتباع للمستهلك بسعر 135 جنيها للكرتونة.



وتسجل كرتونة البيض الأحمر 130 جنيها، لتباع للمستهلك بسعر 145 جنيها للكرتونة.

بينما سجل سعر البيض البلدي 160 جنيها للكرتونة.