رغم استقراره عالميًا.. تراجع كبير في سعر الذهب في السوق المحلي

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، تراجعا ملحوظا بالسوق المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيها والجنيه الذهب إلى 36800 جنيهًا، وسط حالة من الترقب في السوق، بالتزامن مع هدوء نسبي في حركة البيع والشراء.

سعر الذهب عالميًا

شهد سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، استقرارا ملحوظًا عالميا، بالتزامن مع هبوط أسعار جميع أعيرة الذهب في السوق المحلي، متأثرًا بالعوامل الاقتصادية والتجارية التي أثرت على أسعار المعدن النفيس على الصعيدين العالمي والمحلي.

سجل سعر أوقية الذهب اليوم بالدولار الأمريكي، 3335.24 للشراء، و 3334.95 للبيع، بنسبة هبوط 1.5، حيث تعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ـ سعر الذهب عيار 24: 5257 جنيهًا

ـ سعر الذهب عيار 21: 4600 جنيهًا

ـ سعر الذهب عيار 18: 3943 جنيهًا

ـ شعر الذهب عيار 14: 3067 جنيهًا

ـ سعر الجنيه الذهب: 36800 جنيه.

تراجع جديد في سعر الذهب

كانت أسعار الذهب قد هبطت بنحو 20 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، متراجعةً من 4650 جنيهًا إلى 4630 جنيهًا للجرام عيار 21، بالتزامن مع انخفاض محدود في الأونصة عالميًا بنسبة 0.4% من 3350 إلى 3337 دولارًا.

جاء هذا التراجع في السوق المصرية، رغم استقرار الأونصة عالميًا، نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وهو أحد العوامل الثلاثة الرئيسية المحددة لسعر الذهب، إلى جانب سعر الأونصة العالمية وحجم العرض والطلب.

سعر سبيكة الذهب

ـ سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53260 جنيهًا.

ـ سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165638 جنيهًا.

ـ سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 266300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.