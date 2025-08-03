صفقة القرن.. هل يلعب وسام أبو علي للزمالك بعد تجاهل مدرب كولومبوس له؟

تصدّر اسم المهاجم الفلسطيني الدولي وسام أبو علي لاعب الأهلي السابق والمنضم حديثا لصفوف نادي كولومبوس كرو الأمريكي، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء قوية عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات جادة لاستعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة أقل ما توصف به أنها "صفقة القرن" الجديدة داخل القلعة البيضاء.

خروج أبو علي من حسابات مدرب كولومبوس الأمريكي

تلقى الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب فريق كولومبوس الأمريكي والأهلي السابق، صدمة جديدة من قبل جيرج بيرهالتر المدير الفني للفريق، الذي استبعده للمرة الثانية من قائمة الفريق النهائية لخوض مباراة بويبلا المكسيكي في الجولة الثانية من كأس الدوريات التابعة لـ «الكونكاكاف».

وتعد هذه هي المباراة الثانية التي يتم فيها استبعاد وسام أبو علي، بعد أن سبق وأطاح به المدرب من قائمة الفريق لخوض مواجهة ديبوتيفو تولوكا المكسيكي، التي أقيمت الأربعاء الماضي، لحساب الجولة الأولى من البطولة ذاتها، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.



اتجاه لإعارة أبو علي

في تطور غير متوقع، اقترب المهاجم الفلسطيني من الخروج على سبيل الإعارة إلى الملاعب الأوروبية، وهذه المرة في الدوري التركي، بعدما دخل نادي طرابزون سبور في مفاوضات رسمية مع نادي كولومبوس كرو الأمريكي من أجل ضم اللاعب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما أوردته صحيفة KUZEYEKSPRES التركية، فإن نادي طرابزون بدأ مفاوضاته بالفعل مع كولومبوس، في ظل ترحيب وسام بفكرة الانتقال إلى تركيا وخوض تحدٍ جديد في مسيرته الكروية، بشكل مفاجئ بعدما انتقل للفريق الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من النادي الأهلي، ولم يشارك في أي مباراة.

هل ينتقل وسام أبوعلي إلى الزمالك؟

وسط هذه المستجدات، برز اسم نادي الزمالك ليتصدر مشهد المفاوضات مع كولومبوس الأمريكي، في ظل تداول أنباء قوية عن دخول الأبيض في مفاوضات جادة لاستعارة أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية، عن إمكانية توافق اللاعب، وترحيبه بالعودة للدوري المصري، خاصة بعد التجربة القصيرة مع الأهلي، كما أن العرض الزملكاوي قد يمنحه فرصة للبقاء في أجواء تنافسية عالية، إلى جانب ضمان المشاركة أساسيًا، وهو ما يحتاجه لضمان مكانه في تشكيل منتخب فلسطين قبل استحقاقات تصفيات كأس آسيا القادمة، خاصة بعد اقتراب مواطنه عدي الدباغ من الانضمام الرسمي للزمالك، ومن ثم تكرار ثنائية منتخب الفدائي داخل الفريق الأبيض.

أرقام وسام أبوعلي مع الأهلي

خلال موسم ونصف مع الأهلي، خاض وسام أبو علي 60 مباراة، أحرز خلالها 38 هدفًا وصنع 10 آخرين، بإجمالي 48 مساهمة تهديفية.



وحصد اللاعب لقب هداف الدوري المصري موسم 2023-2024 برصيد 18 هدفا، ليصبح أحد أبرز المهاجمين في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة.

وانضم المهاجم الفلسطيني إلى صفوف النادي الأهلي في يناير 2024 قادمًا من نادي سيريوس السويدي، مقابل 15 مليون كرونة، بعد تألقه اللافت في الدوري السويدي، وانتقل خلال يوليو الماضي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي في صفقة أثارت اهتمام الأوساط الإعلامية.