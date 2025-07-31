بعد الارتفاع الأخير.. تراجع جديد للذهب بسبب السياسة النقدية للمركزي الأمريكي

شهد سعر الذهب، اليوم الخميس، هبوطا عالميًا بنسبة 1% بعد قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، أمس، بتثبيت سعر الفائدة عند 4.5 نقطة أساس، لتسجل الأونصة اليوم قيمة 3326 دولارا.

السعر العالمي للذهب اليوم الخميس

حافظ سعر الذهب في المعاملات الفورية على آخر مستوياته ليحقق 3326 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما استقر سعر العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 3،321.90 دولار، بحسب رويترز.

ولم يطرأ أي تغير على أسعار الذهب اليوم الخميس، في مصر بالمصنعية، حيث حافظت على آخر تراجع لها ليحافظ سعر جرام الذهب عيار 21 على آخر تراجع بقيمة 90 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

بلغت قيمة سعر الذهب اليوم في مصر بحسب تحديثات شعبة الذهب المصرية القيم التالية:



- سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس واصل استقراره، ليسجل الآن نحو 5222 جنيهًا، بعد آخر تراجع في سعر الجرام مساء أمس الأول.

- وواصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس استقراره، ليسجل الآن نحو 4570 جنيهًا، بعد آخر تراجع في سعر الجرام مساء أمس الأول.

- سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس واصل استقراره، ليسجل الآن نحو 3917 جنيهًا، بعد آخر تراجع في سعر الجرام مساء أمس الأول.

سعر الجنيه الذهب اليوم

واصل سعر الجنيه الذهب استقراره، ليسجل الآن نحو 36560 جنيهًا، بعد آخر تراجع في سعر الجرام مساء أمس الأول.



هل تنجح ضغوط ترامب على الفيدرالي الأمريكي؟

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، عند مستوي 4.25٪ و4.50٪، وذلك في خامس اجتماع له هذا العام، وهو خامس اجتماع له دون تغيير في أسعار الفائدة منذ بداية تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية 2025.

وجاء قرار التثبيت، في الوقت الذى تتزايد فيه ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أجل خفض أسعار الفائدة، بينما يتمسك جيروم باول رئيس الفيدرالي بالحذر.