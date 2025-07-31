صاحب الأرقام القياسية.. هل يتدخل الهلال السوداني لحل أزمة كولر مع النادي الأهلي؟

حملت الساعات القليلة الماضية، أنباء غير سارة للنادي الأهلي، بشأن الأزمة بينه وبين مدربه السابق مارسيل كولر، الذي عاد للمطالبة بقينة الشرط الجزائي بالحصول على باقي عقده مع القلعة الحمراء حتى يونيو 2026، وهو ما يسعى الأهلي الى تقليل المبلغ بالتفاوض مع وكيل كولر.

كولر يجدد أزمة المستحقات مع الأهلي

أرسل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنذارًا للقلعة الحمراء، بسبب أزمة مستحقاته مع المارد الأحمر.

ولا تزال أزمة الشرط الجزائي في عقد كولر مع الأهلي مستمرة، خاصة أن المدرب مرتبط بعقد مع الأهلي يستمر حتى نهاية الموسم المقبل 2025-2026، قبل أن يتم فسخ عقده قبل نهاية الموسم الماضي بسبب سوء النتائج وتوديع بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.



ما هي تفاصيل أزمة الشرط الجزائي لـ كولر؟

ينص العقد بين الأهلي وكولر، على تحمل الأهلي قيمة راتب كولر حتى نهاية مدة العقد التي تستمر حتى يونيو 2026، حال رغبة الاهلي فسخ العقد قبل الموعد المقرر.



كان كولر يتقاضى راتبا شهريا قيمته 250 ألف دولار، بعد رفع المقابل المالي عقب تجديد عقده مع الأهلي، ويستحق المدرب الحصول على 3.5 مليون دولار منذ وقت إقالته وحتى نهاية عقده، وفقا للوائح الفيفا



الاهلي يسعى لحل الأزمة بالتفاوض

يقوم الأهلي بتحويل راتب كولر بشكل منتظم، في ظل العلاقة الطيبة التي تربط الطرفين ببعضها، وفي نفس الوقت يقود مفاوضات مع المدرب السويسري للتنازل عن الجزء المتبقي من قيمة الشرط الجزائي.



وتشير اللوائح الرسمية لاتحاد كرة القدم الدولي (فيفا)، الى التزام الأهلي بسداد كامل عقد كولر حتى نهاية مدته أو حتى يتعاقد مع فريق جديد.

ورحل كولر عن قيادة الأهلي، عقب توديع دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي للبطولة، وتولى عماد النحاس القيادة الفنية بشكل مؤقت بدلا منه ونجح في قيادة الأهلي للتتويج بلقب الدوري رقم 45 في تاريخه، قبل أن يتم التعاقد مع الإسباني خوسيه ريبيرو لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا في أمريكا، وهو ما اغضب كولر، الذي كان يحلم بقيادة الاهلي في المونديال العالمي.

هل يحل الهلال السوداني أزمة الأهلي مع كولر؟

ارتبط اسم السويسري مارسيل كولر مؤخرا، بتولي القيادة الفنية لفريق الهلال السوداني في الموسم الجديد، بعد تجربته الناجحة مع الفريق الأحمر.

وأكد مصدر داخل نادي الأهلي، أن إدارة الاحمر تنتظر بفارغ الصبر تعيين كولر مديرا فنيا للهلال السوداني، خاصة أن تعيين كولر مدربًا لفريق الهلال يوقف حقه في المطالبة بجزء من قيمة الشرط الجزائي المتبقي من عقده مع النادي الأهلي.



كولر يتفوق على الجوهري وموسيماني في الالقاب مع القلعة الحمراء

يعد كولر ثالث أكثر مدرب حقق ألقابًا رفقة الأهلي، بعد مانويل جوزيه الذي نال 20 تتويجًا خلال 3 ولايات، وجميل عثمان صاحب الوصافة بـ 18 لقبًا، وتفوق السويسري في عدد الألقاب على كل من حسام البدري ومحمود الجوهري وهيديكوتي وهولمان وموسيماني.

وخاض صاحب الـ 64 عامًا، مع الأهلي 160 مباراة رسمية، نجح في الفوز بـ110 منها، و17 خسارة فعلية، وحسم التعادل نتيجة 37 مباراة له مع الفريق، ليحقق كولر 11 لقبًا بواقع 4 تتويجات بالسوبر المصري ولقبين بالدوري الممتاز ومثلهم في دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، إضافة إلى لقب بطل القارات الثلاث، فضلًا عن برونزية كأس العالم للأندية.

وقاد كولر الأهلي إلى أكبر عدد من الانتصارات المتتالية بتاريخ الدوري المصري (21 فوزًا متتاليًا) معادلًا إنجاز مانويل جوزيه، ووصل إلى 18 انتصارا متتاليا في موسم واحد بالدوري المصري، وحطم إنجاز جوزيه (17).