مران الأهلي| الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة المقاولون بكأس عاصمة مصر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه استعدادًا لخوض مباراة المقاولون العرب، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الاثنين، في إطار منافسات بطولة ‏كأس عاصمة مصر.‏

وعاد الفريق لاستئناف مرانه صباح اليوم، السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على مودرن ‏سبورت بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس الماضي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.‏

وأدى اللاعبون تدريبات استشفائية قبل بداية المران الذي اشتمل على العديد من الفقرات الخططية والتدريبات التخصصية، بينما خضع حراس المرمى ‏لمران قوي ضمن برنامج تجهيز الجميع للمباريات.‏

وواصل أقطاي عبد الله، لاعب الفريق، أداء تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل من إصابته بآلام في الحوض، لتجهيزه بشكل مناسب قبل العودة للمشاركة ‏في التدريبات الجماعية.‏