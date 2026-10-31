برينتفورد يهزم نوتينجهام فورست 2-0 في الدوري الإنجليزي

فاز برينتفورد على ضيفه نوتينجهام فورست بهدفين دون ردّ اليوم في المرحلة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز كلّ من الصربي نيكولا ميلينكوفيتش لاعب نوتينجهام بالخطأ في مرمى فريقه (30) والبرازيلي إيغور تياغو (76) هدفي الفريق الفائز.



وبهذه النتيجة رفع برينتفورد رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس.

في المقابل تجمّد رصيد نوتينجهام فورست عند 6 نقاط في المرتبة التاسعة عشرة.

وضمن ذات المرحلة انتصر بورنموث على ليدز يونايتد (2-0) وكوفنتري سيتي على سندرلاند (3-1) فيما خيّم التعادل على مواجهة هال سيتي وإيبسويتش تاون (2-2) .