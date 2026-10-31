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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بادجي يقود هجوم سموحة أمام بتروجت.. وأحمد بحبح في تشكيل أصحاب الأرض

سموحة
سموحة
حسن العمدة

أعلن السيد عيد، المدير الفني لفريق منتخب السويس بتروجت، وأحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، التشكيل الرسمي للفريقين، استعدادًا للمواجهة التي تجمعهما في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل منتخب السويس بتروجت أمام سموحة:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد، بركات حجاج، يوسف عبد التواب، إسلام عبد الله.

خط الوسط: عبد الرحمن ديانج، أدهم حامد، محمد دودو، جمال فوزي، أبو بكر ليادي.

خط الهجوم: أحمد بحبح.

بدلاء بتروجت: كريم الديب، محمد علي، فريدي مايكل، مصطفى البدري، عمر ضياء، أحمد ياسين، جودوين شيكا، بدر موسى، عبد الكافي رجب.

تشكيل سموحة أمام بتروجت:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي لالا، مكرونة، محمد دسوقي، محمد رجب.

خط الوسط: كونية، سامادو، سمير فكري، خالد الغندور، عبد الغني.

خط الهجوم: بادجي.

ويدخل الفريقان المواجهة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقاط المباراة، في ظل المنافسة على تحسين موقعيهما بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

السيد عيد منتخب السويس بتروجت سموحة الدوري المصري الممتاز

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