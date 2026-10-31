محمود جهاد يبدأ تدريبات الكرة تمهيدًا للمشاركة مع الزمالك

خاض محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات الجري بالكرة على هامش مران اليوم السبت، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء وادي دجلة المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

وخضع اللاعب لجلسة علاجية قبل انطلاق المران تحت إشراف الجهاز الطبي قبل خوض تدريبات الجري بالكرة في إطار تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل على ستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.