قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
تعرف علي موعد عودة مصابين الأهلي للتدريبات
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس اليوم
الصحة الفلسطينية: إدخال شاحنات أدوية لمستشفيات قطاع غزة اليوم
هل قراءة سورة الكهف اليوم السبت تجزئ لمن نسيها الجمعة؟.. لديك فرصة
طقس السبت .. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك في موسم 2025-2026
أذكار الصباح كاملة.. حصن نفسك وأسرتك من كل شر
نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 من خلال هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد الشيكولاتة البلجيكية.. هدية فخمة لمحمد صلاح تثير غيرة زملائه في ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
خالد يوسف

بعدما قدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا، قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة العشرين فى تاريخه، بدأ الريدز في الاستعداد للموسم الجديد بالفوز على فريق يوكوهاما بثلاثية، في مباراة ودية باليابان، تلقى فيها الفرعون هدية قيمة من أحد المشجعين.

"شطرنج" هدية لأبو مكة من مشجع ليفربول باليابان

تلقى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، هدية غير متوقعة على هامش مشاركته في المباراة الودية التي جمعت بين ناديا ليفربول ويوكوهاما الياباني أمس الأربعاء، ضمن استعدادات "الريدز" لخوض منافسات الموسم الجديد، والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 1.



وقام أحد مشجعي ليفربول بملعب "يوكوهاما" بمنح محمد صلاح لعبة "شطرنج"، الأمر الذي أثار إعجاب الجماهير، وغيرة زملائه بالفريق، حيث تناقلت الجماهير المشهد بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان محمد صلاح كشف في وقت سابق في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفريول عن عشقه للعبة "الشطرنج" قائلاً: "لقد أدمنتها بطريقة جنونية، ألعب كل يوم تقريبًا، ما لا يقل عن 7 أو 8 جولات، ربما أكثر، لا أعلم إذا كانت تطور أسلوبي أم لا، لكنها تجعلك تفكر بشكل إستراتيجي، وأحب تلك اللعبة".

كما كشف قائد منتخب مصر عن إعجابه الكبير ببطل العالم النرويجي ماجنوس كارلسن، واصفًا إياه بأنه لا أحد بإمكانه هزيمته.


شيكولاتة بلجيكية مقابل قميص صلاح

جاءت هدية المشجع لكابتن منتخب مصر، لتعيد للأذهان مشهد خطفت فيه مشجعة مصرية الأضواء من الجميع، بعدما منحت النجم المصري محمد صلاح هدية خاصة عقب نهاية مباراة ليفربول الإنجليزى والنجم الأحمر الصربى، التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا، في أكتوبر 2018، والتي انتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة.

ومنحت السيدة المصرية هدية مغلقة إلى محمد صلاح بعدما رفعت لافتة مدون عليها عبارة "صلاح أنا جاية من مصر وعايزة التيشيرت"، ليستجيب النجم المصري محمد صلاح لرغبة السيدة، وتوجه لتحيتها ومنحها قميصه الخاص قبل أن تمنحه هدية عبارة عن صندوق من الشيكولاتة البلجيكية.

موسم استثنائي خاص لمحمد صلاح

قدم محمد صلاح، موسمًا استثنائيًا قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة العشرين فى تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسي فى عدد مرات التتويج باللقب المحلى.

وحصد محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفاً، وذلك للمرة الرابعة فى مسيرته، معادلاً رقم تييري هنري أسطورة أرسنال.

يذكر أن ليفربول سيبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" يوم 15 أغسطس عندما يواجه بورنموث، بعد ايام من مواجهة كريستال بالاس في العاشر من الشهر ذاته على ملعب "ويمبلي" في مباراة "الدرع الخيرية".

الشيكولاتة البلجيكية محمد صلاح ليفربول البريميرليج الريدز الحذاء الذهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

فوائد تناول البطاطا الحلوة

فوائد غير متوقعة لتناول البطاطا الحلوة .. كنز صحي خارق

تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته

وفاة مأساوية لجراح سوداني وزوجته داخل سيارتهما بالسعودية.. والسبب زر في التكييف

بالصور

بعد إنتاج 6 مليون سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد