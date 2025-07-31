بعد الشيكولاتة البلجيكية.. هدية فخمة لمحمد صلاح تثير غيرة زملائه في ليفربول

بعدما قدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا، قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة العشرين فى تاريخه، بدأ الريدز في الاستعداد للموسم الجديد بالفوز على فريق يوكوهاما بثلاثية، في مباراة ودية باليابان، تلقى فيها الفرعون هدية قيمة من أحد المشجعين.

"شطرنج" هدية لأبو مكة من مشجع ليفربول باليابان

تلقى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، هدية غير متوقعة على هامش مشاركته في المباراة الودية التي جمعت بين ناديا ليفربول ويوكوهاما الياباني أمس الأربعاء، ضمن استعدادات "الريدز" لخوض منافسات الموسم الجديد، والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 1.





وقام أحد مشجعي ليفربول بملعب "يوكوهاما" بمنح محمد صلاح لعبة "شطرنج"، الأمر الذي أثار إعجاب الجماهير، وغيرة زملائه بالفريق، حيث تناقلت الجماهير المشهد بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان محمد صلاح كشف في وقت سابق في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفريول عن عشقه للعبة "الشطرنج" قائلاً: "لقد أدمنتها بطريقة جنونية، ألعب كل يوم تقريبًا، ما لا يقل عن 7 أو 8 جولات، ربما أكثر، لا أعلم إذا كانت تطور أسلوبي أم لا، لكنها تجعلك تفكر بشكل إستراتيجي، وأحب تلك اللعبة".

كما كشف قائد منتخب مصر عن إعجابه الكبير ببطل العالم النرويجي ماجنوس كارلسن، واصفًا إياه بأنه لا أحد بإمكانه هزيمته.



شيكولاتة بلجيكية مقابل قميص صلاح

جاءت هدية المشجع لكابتن منتخب مصر، لتعيد للأذهان مشهد خطفت فيه مشجعة مصرية الأضواء من الجميع، بعدما منحت النجم المصري محمد صلاح هدية خاصة عقب نهاية مباراة ليفربول الإنجليزى والنجم الأحمر الصربى، التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا، في أكتوبر 2018، والتي انتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة.

ومنحت السيدة المصرية هدية مغلقة إلى محمد صلاح بعدما رفعت لافتة مدون عليها عبارة "صلاح أنا جاية من مصر وعايزة التيشيرت"، ليستجيب النجم المصري محمد صلاح لرغبة السيدة، وتوجه لتحيتها ومنحها قميصه الخاص قبل أن تمنحه هدية عبارة عن صندوق من الشيكولاتة البلجيكية.

موسم استثنائي خاص لمحمد صلاح

قدم محمد صلاح، موسمًا استثنائيًا قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة العشرين فى تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسي فى عدد مرات التتويج باللقب المحلى.

وحصد محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفاً، وذلك للمرة الرابعة فى مسيرته، معادلاً رقم تييري هنري أسطورة أرسنال.

يذكر أن ليفربول سيبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" يوم 15 أغسطس عندما يواجه بورنموث، بعد ايام من مواجهة كريستال بالاس في العاشر من الشهر ذاته على ملعب "ويمبلي" في مباراة "الدرع الخيرية".