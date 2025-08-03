نزيف القيم.. تفاصيل القبض على 7 من مشاهير التيك توك و الاتهامات المنسوبة لهم

بعد تصاعد المخاوف من تحول "التيك توك" إلى منصة لنشر محتوى مخل يتعارض مع القيم الأخلاقية والمجتمعية، ألقت أجهزة الأمن القبض على 7 من مشاهير "تيك توك" خلال أسبوع واحد فقط، أبرزهم "مداهم"، و"سوزي الأردنية"، و"أم سجدة".

ما هي الاتهامات الموجهة للبلوجرز؟

تم توجيه اتهامات نشر مقاطع خادشة، والتحريض على سلوكيات منافية للآداب، والتربح غير المشروع من المحتوى، لعدد من الأسماء التي أثارت جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا، مثل مداهم وسوزي وعلياء قمرون وام سجدة وأم مكة وسلمى الرحالة، وغيرهم.



وقدم عدد من المحامين، على رأسهم المحامي أشرف فرحات، بلاغات ضد عدد من صُنّاع المحتوى، وقال إنها ضمن ما أسماه بحملة "تطهير المجتمع"، مؤكدا أنها لا تستهدف الأفراد، بل السلوكيات التي تُهدد الوعي العام، وتستغل الشهرة المصطنعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، داعيًا الدولة إلى مواصلة التصدي لهذه الظواهر بكل حزم.

سوزي الأردنية من المطرية الى بوكس الداخلية

في مقدمة الأسماء التي طالتها الحملة، صانعة المحتوى المعروفة بلقب "سوزي الأردنية"، حيث تم ضبطها بعد تلقي بلاغات تتهمها بنشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وألفاظًا تخالف القيم المجتمعية.



وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط "سوزي الأردنية"، عقب ورود عدد من البلاغات ضدها، تتهمها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، فضلاً عن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد مكان المتهمة وضبطها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر المقاطع محل البلاغات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر منصات التواصل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أم مكة وأم سجدة في قبضة الأمن

كما القت قوات الأمن، القبض على سيدتين اشتهرتا بلقبي "أم سجدة" و"أم مكة"، بعد رصد مقاطع تحتوي على محتوى غير لائق وألفاظ خادشة، ما دفع الجهات المعنية لضبطهما بتهم تتعلق بالإساءة للقيم الأسرية والمجتمعية.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن المتهمتين –وهما ربتا منزل، تقيمان بمحافظتي القاهرة والقليوبية– تم ضبطهما عقب تقنين الإجراءات، وذلك على خلفية بث مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، احتوت على عبارات وإيحاءات اعتبرتها البلاغات مسيئة وخارجة عن الآداب العامة.

ووجهت اليهما اتهامات «نشر محتوى خادش للحياء عبر الإنترنت، والخروج على القيم والآداب العامة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإثارة الجدل والتشكيك في مصادر ثروتهما بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية».

وبمواجهتهما، أقرت المتهمتان بقيامهما بنشر الفيديوهات محل الشكوى بهدف جذب مزيد من المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية عبر منصات التواصل.



بائعة المناديل من سماء التيك توك الى ظلام التخشيبة

تم القاء القبض على صانعة المحتوى علياء قمرٌ، المعروفة بلقب "علياء مناديل"، بسبب مقاطع وُصفت بأنها "مسيئة للذوق العام.

ويأتي قرار القبض على المتهمة بناءً على بلاغات رسمية وقرارات من النيابة العامة، تتهمها ضمن 11 بلوجرًا بمخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من خلال نشر مقاطع مرئية تتضمن ألفاظًا وإيحاءات غير لائقة، تتنافى مع قيم المجتمع وأخلاقياته.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد موقع المتهمة وضبطها، كما تم التحفظ على هاتفها وعدد من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بها، والتي تُخضع حاليًا للفحص الفني للوقوف على طبيعة المحتوى المتداول.



«مداهم» ماشي بالحشيش والأفيون

ألقي القبض على صانع المحتوى محمد خالد، الشهير بـ"مداهم"، بعد تداول مقاطع فيديو على حساباته تتضمن مشاهد وعبارات اعتبرتها الجهات المختصة خادشة للحياء، إلى جانب اتهامات بحيازة مواد مخدرة.



التحرك الأمني عقب بلاغات متكررة تتهم المتهم بنشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وألفاظًا منافية للآداب العامة، في محاولة لجذب المتابعين وتحقيق أرباح مالية من وراء نسب المشاهدة، وبتفتيشه، عُثر بحوزته على كمية من مخدري الحشيش والأفيون، ومبالغ مالية بعملات مختلفة، إلى جانب مشغولات ذهبية.

واعترف المتهم خلال التحقيقات الأولية بنشر المحتوى بهدف الربح، كما أقرّ بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي.

سقوط صاحبة «عايز رخصة كلمني»

الداخلية كشفت أيضًا ملابسات فيديو متداول لإحدى البلوجر، ظهرت فيه وهي تدّعي قدرتها على تسهيل إجراءات استخراج رخص القيادة للمواطنين، لتُضبط لاحقًا في مدينة 6 أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيدة القائمة على النشر (صانعة محتوى – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة)، وبمواجهتها أقرت بادعائها الكاذب، وأنها نشرت مقطع الفيديو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

بنت مبارك والتمويل الخارجي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بلوجر زعمت انتسابها إلى أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، بعد بلاغ من الفنانة وفاء عامر تتهمها بالتشهير والزعم باتجارها في الأعضاء البشرية.



وتلقت الأجهزةالأمنية، بلاغا من الفنانة وفاء عامر ضدها؛ لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم باتجارها فى الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى.

بتقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المتهمة صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعى مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة وذلك حال تواجدها بمحافظة الإسكندرية.

وعثر بحوزتها على هاتفي محمول بفحصهما فنياً تبين إحتواء أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج، وبمواجهتها أقرت باختلاقها تلك الإدعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.