قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يرد على أنباء رحيل سفيان بن جديدة إلى الوداد المغربي|خاص
قفزة مفاجئة.. الذهب يواصل الارتفاع اليوم الثلاثاء ويسجل أرقاما جديدة
أيمن الشريعي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم كالوشا
برشلونة يستفسر عن إمكانية ضم جوناثان تاه من بايرن ميونخ في يناير
وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الفرنسي يبحثان حرية الملاحة في مضيق هرمز
الاتحاد الأوروبي يمدد ولاية بعثة الدعم العسكري لأوكرانيا حتى نوفمبر 2028
عمرو عبد الحافظ: الإدراج النهائي للإخوان بقوائم الإرهاب يفتح مرحلة جديدة لمواجهة التنظيم
وزيرة الإسكان: العلاقات التاريخية بين مصر وعُمان تمثل قاعدة قوية لتعزيز التعاون بينهما
نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد: والدي لم يكن مجرد صوت.. كان حالة عبقرية أسلم على يديه المئات
مصطفى أبو زهرة: لم أشاهد أي خلافات بين حسام حسن ومحمد صلاح.. والأخير يتحدث عنه بكل احترام
كريستيانو رونالدو يدخل عالم السينما ويؤسس شركة إنتاج بالتعاون مع مخرج هوليوودي شهير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في هذه الحالة عالج ألم الأسنان بالماء البارد

ألم الأسنان
ألم الأسنان
اسماء محمد

 ​يصاب العديد من الأشخاص بألم الأسنان في وقت يصعب فيه الذهاب للطبيب وتناول العلاج.


ووفقاً لما جاء في موقع "مايو كلينك" نكشف مجموعة من الخطوات الإسعافية المؤقتة لتقليل الم الأسنان. 

وضع كمادات باردة

 

إذا كان الألم مصحوباً بتورم خارجي في الخد نتيجة التهاب أو خراج، ضع كمادة باردة أو كيساً مجمداً مغطى بقطعة قماش على الخد لمدة 15 دقيقة لتقليل التورم والسيطرة على الشعور بالوجع.



المضمضة بماء دافئ مالح

 

يساعد غسل الفم بمحلول دافئ من الماء والملح على تنظيف الفم وتخفيف التورم الطفيف وتطهير المنطقة المحيطة بالسن المؤلم.

استخدام خيط الأسنان بلطف

في كثير من الأحيان يكون سبب الألم ناتجاً عن انحشار جزيئات الطعام أو بقايا اللحوم بين الأسنان و جرب بحذر شديد استخدام خيط الأسنان لتنظيف الفراغات بين الأسنان المتألمة للتأكد من عدم وجود شيء ضاغط على اللثة.


تناول المسكنات المتاحة دون وصفة طبية

 

يمكن استخدام مسكنات الألم مثل الأيبوبروفين (Ibuprofen) أو الأسيتامينوفين (Acetaminophen) لتخفيف حدة الألم المؤقت.

تنبيه: لا تقم أبداً بوضع مسكنات الألم أو الأقراص مباشرة على اللثة بجوار السن المصاب، لأن تلامسها المباشر قد يؤدي إلى تقرح الأنسجة الرخوة في الفم وتآكلها).



ألم الأسنان علاج ألم الأسنان كمادات باردة الماء البارد المضمضة بالماء الدافئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

رئيس مجلس الوزراء

رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء

الطقس غدا

الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المحافظات

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

احمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في مشهد بمسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك المصرية

ارتفع من جديد .. سعر الريال السعودي وصل لكام في البنوك اليوم الإثنين؟

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يرتفع في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي.. وزيادة مفاجئة في عيار 21 و24 اليوم

أسعار الوقود اليوم في مصر 9 نوفمبر 2026.. البنزين والسولار والبوتاجاز

أسعار الوقود اليوم في مصر الآن .. البنزين والسولار والبوتاجاز

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

أمين الفتوى يوضح للزوجة التصرف الصحيح حال رفض زوجها الذهاب للإفتاء بعد حلفه بالطلاق

دار الإفتاء

هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة والديها بسبب الخلافات؟.. أمين الإفتاء يوضح

قول صدق الله العظيم

هل قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من القراءة في الصلاة يبطلها؟

بالصور

منهم فاروق فلوكس ومدحت العدل وآسر ياسين.. تعرف على تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فيديو

تحذيرات ابل

99 دولة تحت التهديد.. ماذا يحدث لمستخدمي آيفون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد