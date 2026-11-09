في هذه الحالة عالج ألم الأسنان بالماء البارد

​يصاب العديد من الأشخاص بألم الأسنان في وقت يصعب فيه الذهاب للطبيب وتناول العلاج.



ووفقاً لما جاء في موقع "مايو كلينك" نكشف مجموعة من الخطوات الإسعافية المؤقتة لتقليل الم الأسنان.

وضع كمادات باردة

إذا كان الألم مصحوباً بتورم خارجي في الخد نتيجة التهاب أو خراج، ضع كمادة باردة أو كيساً مجمداً مغطى بقطعة قماش على الخد لمدة 15 دقيقة لتقليل التورم والسيطرة على الشعور بالوجع.



​

المضمضة بماء دافئ مالح

يساعد غسل الفم بمحلول دافئ من الماء والملح على تنظيف الفم وتخفيف التورم الطفيف وتطهير المنطقة المحيطة بالسن المؤلم.

استخدام خيط الأسنان بلطف

في كثير من الأحيان يكون سبب الألم ناتجاً عن انحشار جزيئات الطعام أو بقايا اللحوم بين الأسنان و جرب بحذر شديد استخدام خيط الأسنان لتنظيف الفراغات بين الأسنان المتألمة للتأكد من عدم وجود شيء ضاغط على اللثة.

​



تناول المسكنات المتاحة دون وصفة طبية

يمكن استخدام مسكنات الألم مثل الأيبوبروفين (Ibuprofen) أو الأسيتامينوفين (Acetaminophen) لتخفيف حدة الألم المؤقت.

تنبيه: لا تقم أبداً بوضع مسكنات الألم أو الأقراص مباشرة على اللثة بجوار السن المصاب، لأن تلامسها المباشر قد يؤدي إلى تقرح الأنسجة الرخوة في الفم وتآكلها).



​

​