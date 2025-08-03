التنمية المحلية: استعدادات شاملة لتسهيل التصويت في انتخابات الشيوخ غدا

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات المصرية أنهت جميع الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لتيسير إجراءات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر إجراؤها يومي 4 و5 أغسطس، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال قاسم، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وجهت المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سهولة ويسر العملية الانتخابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مديريات الأمن ومديريات التربية والتعليم.

وأوضح أن الوزارة نسّقت مع مديريات الأمن لتأمين المقار الانتخابية، ومع التربية والتعليم لتجهيز اللجان، بالإضافة إلى تشكيل لجان ميدانية للمرور على المقرات والتأكد من جاهزيتها، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات وتسهيل الدخول والخروج للناخبين.

كما أشار إلى تخصيص مظلات وأماكن انتظار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توفير مصادر كهرباء بديلة في حالات الطوارئ، بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة.

وأكد قاسم أن هناك خطة متكاملة للتأمين الطبي بالتنسيق مع مديريات الصحة، تتضمن تواجد فرق طبية وسيارات إسعاف في محيط اللجان، لضمان تقديم الرعاية الصحية الفورية إذا لزم الأمر.

وأشار إلى تفعيل غرف عمليات في كل المحافظات بالتنسيق مع مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والربط المباشر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية طوال أيام التصويت.