أحمد موسى منفعلاً: غزة تحتاج ما لا يقل عن 900 شاحنة مساعدات يوميا| فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القوات المسلحة تملتلك جيشا قويا بقدرات شاملة قادر على المواجهة.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن من يعمل لصالح إسرائيل فهو عدو، وأيا من كان لديه أطماع في الدولة فهو عدو، مواصلا: هناك ربطا بين أجهزة الشاباك والاستخبارات الإسرائيلية والإخوان ضد مصر.

الخطط الأمريكية – الإسرائيلية

وقال موسى إن: بفضل الله مصر وجيشها وشعبها وحدة واحدة، لا الإخوان أو من ورائهم يؤثرون في الشعب المصري وقيادته، الخطط الأمريكية – الإسرائيلية هي سيناء، ولكننا قادرون على دحرهم وإفساد مخططاتهم.

الدعم المصري لفلسطين

وتابع أحمد موسى قائلا: مصر لن تفرط في أي شبر من أرضها وهي عقيدة للجيش المصري، وبرغم الدعم المصري لفلسطين تستمر محاولات التشكيك في دورنا.

وواصل الإعلامي أحمد موسى قائلا: مصر ترسل المساعدات جوا؛ بسبب صعوبة وصول الشاحنات لبعض المناطق، وهذا تكليف من الرئيس السيسي للقوات المسلحة المصرية بإرسال آلاف الأطنان بكل السبل المتاحة للأشقاء في غزة.

واختتم: غزة تحتاج يوميا ما لا يقل عن 900 شاحنة مساعدات حاليا، وقبل 7 أكتوبر كانت تدخل نحو 400 لـ600 شاحنة يوميا للقطاع، ومصر قدمت مساعدات متنوعة للأشقاء في غزة بنحو مليار دولار.