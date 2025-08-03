أحمد موسى يناشد وزير الداخلية بالاستمرار في حملة تنظيف السوشيال ميديا

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك 200 شاحنة وأكثر من 4 آلاف طن يدخلون إلى قطاع غزة.

صناع المحتوى على مواقع التواصل

وأشار الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” إلى أن هناك ضربات أمنية موسعة لصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه اليوم أول مرة يعرف تلك الأسماء.

تنظيف السوشيال ميديا

وأكد على أن هؤلاء يجمعون أموال كبيرة من محتوى هابط، وكلام يسئ للمجتمع ويخدش الحياء، مناشدا وزير الداخلية بالاستمرار في تلك الحملة لتنظيف السوشيال ميديا.

المخدرات والأسلحة

وأوضح أن هؤلاء يتاجرون في المخدرات والأسلحة، وأنهم يتكسبون على حساب الشعب المصري.