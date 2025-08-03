أحمد موسى يطالب باستمرار حملات ضبط محتوى السوشيال ميديا

يقدم الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم، حلقة جديدة من برنامجه «على مسئوليتي» على شاشة قناة «صدى البلد»، حيث يناقش خلالها مجموعة من الملفات الساخنة على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وخلال تقديمه للحلقة، أشار موسى إلى تنفيذ حملات أمنية موسعة تستهدف بعض صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنها المرة الأولى التي يتعرف فيها على أسماء المتورطين في تلك القضايا.

وأكد أن هؤلاء الأفراد يحققون أرباحًا كبيرة من خلال تقديم محتوى غير لائق، يسيء للمجتمع ويخدش الحياء العام، مطالبًا وزارة الداخلية بمواصلة جهودها في مواجهة هذه الظواهر وتنقية الفضاء الإلكتروني.

كما أشار إلى أن بعضهم متورط في أنشطة غير قانونية تشمل تجارة المخدرات والأسلحة، محذرًا من خطورة السماح باستمرار هذه الانتهاكات على حساب القيم المجتمعية.

ومن المنتظر أن يتناول موسى خلال الحلقة قواعد وإجراءات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تنطلق صباح الغد، موجهًا رسالة إلى الشعب المصري بضرورة المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية دعمًا لمسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة.

في سياق آخر، كشف موسى عن تعرضه لهجوم متكرر من وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها “هيئة البث” الناطقة باسم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لافتًا إلى أن هذه الهجمات تصاعدت منذ أحداث السابع من أكتوبر.