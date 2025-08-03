أحمد موسى: هناك مطالبات بتطهير السوشيال ميديا بعد ضبط صناع المحتوى المسيء

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، إن أجهزة الأمن تنفذ حاليًا حملات موسعة تستهدف عدداً من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يتعرف فيها على أسماء المتورطين في تلك القضايا.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن هؤلاء يجنون أرباحًا طائلة من محتوى يسيء للمجتمع ويخدش الحياء، مطالبًا وزارة الداخلية بالاستمرار في تلك الحملات بهدف تنظيف منصات السوشيال ميديا من الظواهر السلبية.

و لفت موسى، إلى أن البعض منهم متورط في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة، محذرًا من خطورة هذا الانحدار الأخلاقي على المجتمع المصري.