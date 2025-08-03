السفيرة نبيلة مكرم: التحالف الوطني يجسد الشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني والدولة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني يواصل دعمه للأشقاء في غزة منذ اندلاع الأحداث في أكتوبر 2023، مشددة على أن التحالف يجسد الشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني والدولة.

وأضافت خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: "التحالف الوطني من أول لحظة يوم 7 أكتوبر 2023، تحرك بـ قوافل إغاثة بأكتر من 63 ألف طن، ودلوقتي وإحنا في 2025 دي القافلة رقم 11، فيها 13 مؤسسة، و200 شاحنة، وحوالي 4000 طن مواد غذائية".

مسؤولية وطنية كاملة

وأضافت: "إحنا في التحالف بنشتغل بمسؤولية وطنية كاملة، وبنترجم توجيهات القيادة السياسية على الأرض، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وبنأكد على شراكتنا مع الدولة في كل جهد تنموي".

دور المتطوعين

وأشارت إلى دور المتطوعين قائلة: "أنا كنت حريصة إني أسلم على المتطوعين النهاردة، لأنهم اشتغلوا ليل ونهار، جهزوا، وغلفوا، ونقلوا، وكل حاجة لوجستية تمت بحب وطني وبعناية فائقة".

واختتمت مكرم تصريحها بالتأكيد على أن مفهوم التطوع جزء أصيل من قانون التحالف الوطني رقم 171، واللي بيعزز دور المجتمع المدني في دعم الدولة.