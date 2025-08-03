أبو العينين: مصر قالت كلمتها وهنفضل واقفين مع أهل غزة رغم كل الظروف

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن العمل الخيري في مصر يلعب دورًا مهمًا في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم رسائل إنسانية قوية تجاه ما يعانيه أهل غزة.

مؤسسات العمل الخيري

وأضاف النائب محمد أبو العينين خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن المشهد – مؤسسات العمل الخيري التابعة للتحالف – يقدم رسالة حضارية وإنسانية ومسؤولة، تعبر عن اليقين الذي بداخلنا ناحية القضية الفلسطينية وأهلنا في غزة.

وعلق قائلا: “التحالف كان له دور كبير، كنا بنقف بالشهر نستنّى الدخول لغزة، والسلطات الإسرائيلية كانت قافلة المعابر من ناحيتهم، قبل كده كنا بندخل ونطلع كل يوم عادي، الفلسطينيين هما اللي كانوا بيديروا الدخول والخروج، لكن دلوقتي بقى في وقف متعمّد من إسرائيل لأي معونات”.

وتابع: “إسرائيل قاصدة إنها تقفل المعابر وتمنع الأكل والشرب والدواء عن الفلسطينيين عشان يضطروا يسيبوا بلدهم ويهاجروا، ودي فلسفة إحنا فاهمينها كويس”.

واختتم قائلًا: “لكن مصر قالت كلمتها، ومش هتتخلى أبدًا عن أهل غزة، وهنفضل واقفين معاهم رغم كل الظروف”.