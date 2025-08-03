مؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك في القافلة الإغاثية الـ 11 لدعم أهالي غزة

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مشهد إنساني ووطني يعكس روح التضامن المصري، اليوم السبت، القافلة الإغاثية رقم 11 الموجهة إلى قطاع غزة، بمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي، التي واصلت دورها الرائد في دعم القضايا الإنسانية داخل مصر وخارجها.

وشهدت القافلة مشاركة مئات المتطوعين من مؤسسة أبو العينين الذين عملوا على مدار الأيام الماضية على تجهيز الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية والطبية، ضمن جهود جماعية تعبّر عن التزام وطني صادق تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع.



انطلقت القافلة بحضور د. خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني.



وفي كلمته خلال انطلاق القافلة، أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين، أن المشاركة في القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعبيرًا عن الضمير الجمعي للمصريين.



وأضاف أن المؤسسة وفّرت كل الإمكانات اللوجستية والبشرية لإنجاح مهمة القافلة، مشيرًا إلى أن مئات المتطوعين بذلوا جهدًا كبيرًا في عمليات التعبئة والفرز والنقل، وجرى التنسيق الكامل لضمان وصول المساعدات بأعلى كفاءة وفي أسرع وقت.



ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني، عن فخرها بهذا الحراك المجتمعي، مؤكدة أن القافلة تعكس الصورة الحقيقية لقوة المجتمع المدني المصري



وقالت في كلمتها: التحالف الوطني أصبح منصة جامعة تترجم مشاعر المصريين إلى فعل حقيقي، واليوم نحن أمام نموذج مشرف من التكافل الإنساني. نشكر مؤسسة أبو العينين وكافة المشاركين على التزامهم النبيل وسرعة استجابتهم.



محتوى القافلة



ضمت القافلة شاحنات محملة بآلاف الكراتين من المواد الغذائية الجافة، والوجبات الجاهزة، والمستلزمات الصحية، والأغطية، والمياه، ومستلزمات الأطفال، جرى إعدادها وفق معايير دقيقة من حيث الجودة والتغليف والنقل.



كما تم تجهيز نقاط ميدانية للتنسيق بين الفرق الميدانية التابعة للتحالف وبين نقاط الاستلام داخل معبر رفح، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأمان



دور متواصل منذ بداية الأزمة



جدير بالذكر أن هذه القافلة تأتي استكمالًا لجهود متواصلة بذلتها مؤسسة أبو العينين ضمن قوافل سابقة، انطلقت منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، في إطار رؤية شاملة تنسق بين مؤسسات المجتمع المدني تحت إشراف مباشر من التحالف الوطني للعمل الأهلي، وبمتابعة دقيقة من الأجهزة المعنية.

وبمشاركة مؤسسة أبو العينين في القافلة الإغاثية رقم 11، يتجدد التأكيد على أن العمل الأهلي في مصر ليس مجرد جهد تطوعي، بل هو ذراع إنساني مكمّل لدور الدولة، وأن المجتمع المدني المصري قادر على تجاوز الأزمات وتقديم نموذج متكامل للعطاء والتكافل والتضامن، محليًا وإقليميًا.