محافظ الوادي الجديد ورئيس "التحالف الوطني" يتفقدان مركز "حسن حلمي" و حديقة 30 يونيو

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ترافقهما السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والسيد حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية، مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة وذلك على هامش زيارتها للمحافظة لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة "إيد واحدة "

حيث أشادت بالخدمات المقدمة من خلال المركز لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم دمجهم في المجتمع، من خلال الوحدات الطبية والتأهيلية للإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة التي تستهدف استدامة موارد المركز ومنها صالات اللياقة البدنية والملاعب الرياضية والترفيهية.

وفي سياقٍ آخر، قامت السفيرة بجولة بحديقة ٣٠ يونيو أعربت خلالها عن تقديرها لرؤية الدولة و جهود المحافظة في النهوض بزراعة وإنتاج التمور في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل ودعم المحصول الاستراتيجي للمحافظة.