تحت مظلة التحالف الوطني.. مؤسسة أبو العينين تشارك في قافلة “ إيد واحدة” بالوادي الجديد لدعم الأسر الأولى بالرعاية

في إطار مشاركتها المستمرة ضمن أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شاركت مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي في قافلة إيد واحدة التي انطلقت إلى محافظة الوادي الجديد، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في عدد من القرى والمناطق النائية.

وقدمت المؤسسة خلال القافلة آلاف من الكراتين الغذائية، ومستلزمات طبية وأدوية، وقامت بحملة لطرق الأبواب وتوصيل الدعم للمنزل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى لعب أطفال لإدخال البهجة على الصغار، وذلك ضمن التزامها الدائم بتقديم خدمات متكاملة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشهدت القافلة إقبالًا من الأهالي، حيث تم توزيع المساعدات بشكل مباشر في القرى المستهدفة بالتعاون مع المحافظة وسط إشادة من المواطنين

وتُعد مؤسسة أبو العينين من المؤسسات الأهلية النشطة ضمن التحالف، حيث تشارك في جميع القوافل منذ انطلاق التحالف الوطني، وتنفذ أنشطتها من خلال مواردها الخاصة فقط دون تلقي أي تبرعات.

وتعمل المؤسسة برئاسة النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأمناء، والسيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأمناء، وتتبنى رؤية شاملة تركز على دعم المواطن في مجالات التعليم، الصحة، التمكين، والخدمة المجتمعية.

ويأتي مشاركتها في قافلة “إيد واحدة” بالوادي الجديد استمرارًا لدورها في مد جسور الدعم والعطاء إلى كل شبر من أرض مصر، لا سيما في المناطق التي تحتاج إلى تدخلات تنموية وإنسانية عاجلة.