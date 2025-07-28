دور محوري للتحالف الوطني.. ربع مليون متطوع مصري يعملون على توفير المساعدات لغزة

علق مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، حجم المجهودات التي يتم بذلها لتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة .



وقال مصطفى زمزم في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم" ،:" التحالف الوطني للعمل الوطني يقوم بمجهودات كبيرة من اجل توفير المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة".

وتابع مصطفى زمزم:" أكثر من ربع مليون متطوع مصري يعملون في خدمة قطاع غزة والعمل على توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ".



ولفت مصطفى زمزم :" التحالف الوطني تحرك بشكل فعال من أجل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم مع بدء عودة دخول المساعدات عبر هذا المعبر ".

وتابع مصطفى زمزم:" مختلف القرى والمحافظات المصرية ترسل مساعدات إاثية لمؤسسات المجتمع المدني كي تصل غزة ".

