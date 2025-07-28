الخارجية: مصر تجدد دعوتها لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بعد وقف النار

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أن مصر في طليعة الدول التي قدمت المساعدات لقطاع غزة، مضيفا أن نثمن اعتراف فرنسا الشجاع بالاعتراف بدولة فلسطين.

مصر تجدد دعوتها لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

وتابع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، في كلمه له بمؤتمر حل الدولتين، والمقام في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكي، أن مصر تجدد دعوتها لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بعد وقف اطلاق النار.

وأشار الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إلى أن مصر ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي بالتزام فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين.