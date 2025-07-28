بحضور أبو العينين .. حشود جماهيرية ضخمة بمؤتمر الجبهة الوطنية في الجيزة دعماً لمرشحي الحزب

شهد مقر المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة توافدًا واسعًا من أبناء المحافظة، في مشهد لافت يعكس حجم التأييد الشعبي لمرشحي الحزب، ووعي المواطنين بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

المؤتمر، الذي أقيم في أجواء حماسية وتفاعلية، حضره نائب رئيس الحزب محمد أبو العينين، ووكيل مجلس النواب، إلى جانب كمال الدالي أمين الحزب بالجيزة، وعدد من قيادات الحزب وكوادره التنظيمية.

الفعالية جاءت بهدف دعم مرشحي الحزب بالمحافظة، وهم: أحمد الحمامصي وحسام سعيد ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، إلى جانب محمود علي عبد الله مرجان، المرشح على المقعد الفردي.

ويُعد هذا المؤتمر جزءاً من سلسلة فعاليات شعبية ينظمها الحزب في مختلف المحافظات، لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتأكيد الالتفاف خلف الدولة المصرية في معركة التنمية والاستقرار.