وسط هتافات التأييد.. حزب الجبهة الوطنية يحشد الآلاف في مؤتمر جماهيري بالجيزة

شعراوي: نخدم المواطن بصدق.. والجيزة تستحق الأفضل

رسلان: لا خوف على وطن فيه الشيخ الطيب والبابا تواضروس ويقوده الرئيس السيسي

فؤاد: نخوض الانتخابات برؤية واقعية.. وندعم مسيرة الاستقرار

مسلم: لا عودة إلى الفوضى.. والرئيس يقودنا في محيط مشتعل

الدالي: لن نقف متفرجين.. كل مواطن شريك في القرار

حمامصي: أقسم بالله سأخدم الناس بكل إخلاص

مرشحونا هدفهم خدمة المواطن.. وصوتكم أمانة من أجل الوطن

في مشهد وطني مهيب شهدت محافظة الجيزة مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا نظمه حزب الجبهة الوطنية، بحضور قيادات الحزب وعدد كبير من المواطنين، دعمًا لمرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ. تعالت الهتافات تأييدًا للحزب وقياداته، وسط رسائل سياسية قوية تمحورت حول دعم الدولة المصرية وتعزيز المشاركة الشعبية في بناء المستقبل.



قال محمود شعراوي نائب رئيس الحزب إن تأسيس الجبهة الوطنية جاء استجابة لحاجة الوطن في مرحلة حساسة، ومن خلال نخبة من أصحاب الخبرات والمسؤوليات، بهدف تحقيق طموحات الشعب المصري.



وأضاف: نحن هنا لخدمة الناس، ونطمح أن نؤدي دورنا الخدمي بكل قوة الجيزة تضم أكثر من 9 ملايين مواطن، وهم يستحقون التمثيل الحقيقي، والحلول الجذرية لمشكلاتهم.

وأكد أن الحزب يدرك حجم التحديات التي تواجه البلاد، وأن السبيل الوحيد لعبور الأزمات هو المشاركة الواسعة في الانتخابات، قائلًا:

علينا أن نقف جميعًا خلف القيادة السياسية في مواجهة كل المخططات، لا سيما المؤامرات التي تحاك ضد مصر وضد الأشقاء في فلسطين.

قال النائب أحمد رسلان إن الوطن يمر بتحديات جسيمة، لكن اللحظة تفرض علينا أن نتحرك، مؤكدًا أن وجود رموز مثل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس، والرئيس السيسي، يجعلنا مطمئنين على مستقبل الوطن.



وأضاف:تحية من القلب للقوات المسلحة، التي لولاها لكان لنا شأن آخر. نوجه التحية لكل من يعمل بصمت وإخلاص من أجل رفعة هذا البلد.

من جانبه، أكد اللواء كمال الدالي، أمين الحزب بمحافظة الجيزة ومحافظها السابق أن حماية الوطن مسؤولية جماعية، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات ليست خيارًا بل واجب وطني.

وقال الدالي نتحرك اليوم في لحظة فارقة من تاريخ مصر، ونجدد العهد على مواجهة التحديات تحت راية الرئيس السيسي، الذي وقف بشجاعة في وجه الأزمات. نحن لن نقف متفرجين، بل سنكون في قلب الميدان.

وأضاف:اختر من تشاء، لكن لا تترك مكانك. حزبنا خرج من الشارع، وانطلق من نبض المواطن، وأصواتكم هي الدعم الحقيقي لاستمرار الدولة ومؤسساتها.”

وقال المستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية : يسعى حزب الجبهة إلى خوض المنافسة الانتخابية من خلال رؤية واقعية قابلة للتنفيذ، تتفاعل مع تطلعات المواطنين وتخدم مصالح الوطن. نحن عازمون على مواصلة خدمة الوطن وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري واضاف نوجّه التحية لأبناء مصر المخلصين، وندعو الجميع إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات من أجل مستقبل أبنائنا.

كما نؤكد دعمنا الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل استكمال مسيرة الاستقرار والتنمية، بالتعاون مع كافة القوى الوطنية



وجّه الإعلامي والنائب محمود مسلم امين الإعلام بالحزب التحية للرئيس السيسي، مؤكدًا أنه يقود مصر في مرحلة غاية في الصعوبة، وسط تهديدات على مختلف الاتجاهات، ورغم ذلك تظل مصر متماسكة وتحقق إنجازات تستحق التقدير.



وقال مسلم: لا نريد تكرار مشاهد عدم الاستقرار هذه أول انتخابات للحزب، وقد اخترنا مرشحين أكفاء، ونحن على ثقة أن الإقبال الجماهيري سيكون واسعًا يومي 4 و5 أغسطس.

أكد النائب إبراهيم رفيع أن الجبهة الوطنية تراهن على قربها من نبض الشارع، وأن مرشحيها يتحملون آلام الناس ويسعون لحلول حقيقية لمشكلاتهم، مضيفًا:

مصر تحتاج اليوم إلى صورة مشرفة أمام العالم، تؤكد أن شعبها وقيادتها في خندق واحد. الاستقرار لن يتحقق إلا بأهلها

ومن جانبه تقدم المرشح أحمد حمامصي بالتحية لجيش مصر وشهدائها، وللرئيس السيسي، قائلاً:



أقسم بالله أنني داخل إلى البرلمان لخدمة الناس بكل إخلاص. سأفتح كل الملفات التي تهم المواطن والوطن. مصر قوية بأهلها، وجيشها، ورئيسها، وأنا أعدكم بأن أكون صوتكم الصادق



شهد المؤتمر تكريم الطالب إبرام يوسف مكرم زاخر، الحاصل على المركز الأول على مستوى شعبة العلوم رياضيات بمدارس STEM، في لفتة تقديرية للعلم والتميز وتم عرض فيلم تسجيلى عن الحزب يعسكس رويته وثقة الناس

وتابع يخوض حزب الجبهة الوطنية الانتخابات برؤية واضحة، تعتمد على التفاعل مع المواطنين، والتمثيل الحقيقي لقضاياهم، والمشاركة في بناء دولة قوية، آمنة، وعادلة.



وأكد المتحدثون خلال المؤتمر أن الجبهة الوطنية ليست حزبًا نخبويًا، بل تنظيم سياسي خرج من الشارع، ويتحرك من أجل المواطن، ويسعى لتوسيع المشاركة السياسية وتعزيز التنمية، في إطار وطني جامع، يدعم الدولة المصرية ويقف خلف قيادتها.