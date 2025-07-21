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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجبهة الوطنية يعقد مؤتمرًا حاشدًا بكفر شكر لدعم مرشحه لانتخابات الشيوخ

حزب الجبهة الوطنية يعقد مؤتمرًا حاشدًا بكفر شكر لدعم مرشحه لانتخابات الشيوخ
حزب الجبهة الوطنية يعقد مؤتمرًا حاشدًا بكفر شكر لدعم مرشحه لانتخابات الشيوخ
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

عقد حزب الجبهة الوطنية مؤتمره الأول بمدينة كفر شكر، لدعم المهندس فتحي دسوقي، أمين تنظيم الحزب ومرشحه لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في إطار استعدادات الحزب لانتخابات الشيوخ 2025.

وقال المهندس مصطفى مجاهد، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة القليوبية، إن الحضور الجماهيري الغفير يعكس وعي وتكاتف أبناء المحافظة خلف مرشح الحزب، مؤكدًا أن هذا الحضور يبرهن على الثقة الكبيرة في قدرة الحزب على تقديم نموذج جاد في العمل الوطني القائم على خدمة المواطن وتحقيق تطلعاته.

وأضاف مجاهد أن انعقاد المؤتمر في مدينة كفر شكر، التي تُعد إحدى القلاع الرئيسية للسياسة والسياسيين بالمحافظة، يحمل دلالة هامة ويُعد انطلاقة قوية للحزب في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية، والتي تستهدف الصالح العام ومصلحة الوطن.

وشدّد أمين الحزب على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على ترسيخ الحياة السياسية، ودعم الدولة لعمل الأحزاب، خاصةً في ظل دورها الكبير في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن.

ووجّه المهندس مصطفى مجاهد ثلاث رسائل أساسية للجماهير الحاشدة:
أولها، أهمية التكاتف من أجل إنجاح التجربة الوطنية في العمل الحزبي، من خلال التفاعل الإيجابي سياسيًا.
وثانيها، أهمية المشاركة في الانتخابات بوعي سياسي، واختيار المواطنين لمن يمثلهم عن قناعة حقيقية.
وثالثها، دعوة لقيادات حزب الجبهة في مختلف المراكز والأمانات بضرورة النزول إلى المواطنين، والالتحام معهم في الشارع، من أجل خلق تفاعل إيجابي ونشر قيم ومبادئ حزب الجبهة الوطنية.

ومن جانبه، أعرب المهندس فتحي دسوقي، مرشح الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ وأمين التنظيم، عن أهمية العمل على أرض الواقع والالتحام بالجماهير، باعتبار ذلك هو الدور الرئيسي للسياسي والبرلماني، من أجل حل مشكلات المواطنين وتحقيق مطالبهم.

وتعهد دسوقي قائلًا: “صوت أبناء القليوبية أمانة في عنقي، وأتعهد ببذل قصارى الجهد حتى أكون عند حسن ظن الجماهير، لتوصيل صوتهم ومطالبهم إلى قبة البرلمان بكل أمانة وشرف”.

وأدار أمين الحزب بالقليوبية، المهندس مصطفى مجاهد، حوارًا مفتوحًا مع المواطنين، للرد على تساؤلاتهم بشأن حزب الجبهة ومرشحيه في الانتخابات.

وأوضح أن وجود مرشح واحد للحزب لا يعني ضعف وجوده، وإنما هو بداية لدخوله المعترك السياسي والنيابي، مؤكدًا أن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل اختبارًا حقيقيًا للحزب وقياداته في جميع الوحدات الحزبية، من أجل تفعيل العمل على الأرض استعدادًا لانتخابات مجلس النواب.

وعلى هامش المؤتمر الانتخابي، افتتح المهندس مصطفى مجاهد وقيادات الحزب مقر الحزب بمركز ومدينة كفر شكر، مشيدًا بحُسن التنظيم.

كما قام مجاهد، برفقة قيادات الحزب، بزيارة إلى كنيسة بلدة أسنيت، حيث التقى رجال الدين المسيحي، معبرًا عن شكره وتقديره لدعمهم جهود الحزب، وترسيخ قيم الوحدة الوطنية.

وأكد رضا حرحورة، أمين حزب الجبهة الوطنية بالمحافظة، على الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الحزب في مركز ومدينة كفر شكر.

وقد شهد المؤتمر حضورًا جماهيريًا كثيفًا، ولفيفًا من قيادات حزب الجبهة الوطنية، إلى جانب العديد من الشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

حزب الجبهة الوطنية انتخابات مجلس الشيوخ القائمة الوطنية الأحزاب التحديات الداخلية

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