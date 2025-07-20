الجبهة الوطنية: رجال الداخلية درع الوطن .. ودماء الشهداء لن تذهب هباءً

أعرب حزب الجبهة الوطنية عن تقديره للدور البطولي الذي تقوم به وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها في التصدي لمخططات حركة "حسم" الإرهابية ، مشيدًا بكفاءة التحرك الأمني السريع والاستباقي الذي حال دون تنفيذ مخططات تستهدف أمن واستقرار مصر.

وأكد الحزب في بيان أن جهود تفكيك الخلايا الإرهابية الأخيرة تعكس احترافية عالية ويقظة لا تهدأ من رجال الأمن، الذين يواصلون أداء دورهم الوطني في صمت، مدافعين عن كل شبر من أرض الوطن، ومؤمنين بأن الحفاظ على استقرار الدولة لا يقل أهمية عن أي معركة على الحدود.

الاصطفاف الوطني ضرورة في مواجهة المؤامرات

وشدد الحزب على موقفه الثابت والداعم بكل قوة لرجال وزارة الداخلية، داعيًا جميع المصريين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية، والتحلي باليقظة والمبادرة في الإبلاغ عن أي نشاط يشتبه في ارتباطه بالإرهاب أو زعزعة الاستقرار.

وأكد البيان أن الوطن لا يُحمى إلا بتكاتف الجميع، وأن حماية الأمن مسؤولية وطنية مشتركة، خاصة في ظل التحديات الخارجية والإقليمية التي تتطلب أعلى درجات التماسك الوطني والوعي الجماهيري.

تكريم الشهيد مصطفى عفيفي.. رسالة وفاء من الدولة لأبنائها الأبطال

ونعى الحزب الشهيد المهندس مصطفى أنور عفيفي، الذي ارتقى خلال الأحداث الإرهابية الأخيرة، معربًا عن خالص العزاء لأسرته ومحبيه، وداعيًا الله أن يتغمده برحمته، وأن يلهم أهله الصبر والثبات.

وثمّن الحزب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم أسرة الشهيد إلى قائمة مستحقي التكريم في صندوق تكريم الشهداء والمصابين، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس التقدير الحقيقي لتضحيات الأبطال، وأن دماء الشهداء ستظل أمانة في عنق هذا الوطن.

حوار مجتمعي.. ومواجهة بالمعلومة والوعي

ووجّه الحزب كوادره في المحافظات المختلفة إلى التحرك الميداني وفتح حوارات مع المواطنين، لشرح أبعاد المخططات الإرهابية التي تستهدف الدولة، وتوضيح حجم الجهد الذي تبذله الدولة في مكافحتها، وأهمية أن يكون لكل مواطن دور في حماية أمن بلده.

واختتم الحزب بيانه بالقول: "تحيا مصر آمنة مستقرة بقيادة حكيمة وأجهزة أمنية لا تعرف التهاون. حفظ الله الوطن وشعبه وجيشه وشرطته من كل شر".