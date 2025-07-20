قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير بكين بالقاهرة يشيد بالعاصمة الإدارية..وإقبال صيني على منطقة تيدا
التنظيم والإدارة: تحديث الهيكل التنظيمي لهيئة الرعاية الصحية
رسميًا.. وست هام يعلن التعاقد مع كايل ووكر- بيترز قادمًا من ساوثهامبتون
تختار ايه؟.. أوبل جراند لاند إم فولكس فاجن تيجون 2025
من الأحد الي الأربعاء .. فصل الكهرباء عن مدينة في المنوفية
شائع بين كبار السن.. قصة مرض أصاب رئيس أكبر دولة بالعالم
سياحة النواب: كشف مخطط حسم يعزز تثبيت دعائم الدولة ويدفع حركة التنمية السياحية
اعتداء زوج أثناء «الرؤية» على طليقته وأطفاله داخل مركز شباب بالإسماعيلية |تفاصيل حزينة
العقل المدبر لـ حركة حسم.. السجل الجنائي للقيادي الهارب يحيى موسى
راعوا عقولنا ... شوبير يسخر من صفقات الزمالك الصيفية
4 أندية تحجز أولى بطاقات التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029
دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تراخيص حفل ترافيس سكوت في الأهرامات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية: رجال الداخلية درع الوطن .. ودماء الشهداء لن تذهب هباءً

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أعرب حزب الجبهة الوطنية عن تقديره للدور البطولي الذي تقوم به وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها في التصدي لمخططات حركة "حسم" الإرهابية ، مشيدًا بكفاءة التحرك الأمني السريع والاستباقي الذي حال دون تنفيذ مخططات تستهدف أمن واستقرار مصر.

وأكد الحزب في بيان أن جهود تفكيك الخلايا الإرهابية الأخيرة تعكس احترافية عالية ويقظة لا تهدأ من رجال الأمن، الذين يواصلون أداء دورهم الوطني في صمت، مدافعين عن كل شبر من أرض الوطن، ومؤمنين بأن الحفاظ على استقرار الدولة لا يقل أهمية عن أي معركة على الحدود.

الاصطفاف الوطني ضرورة في مواجهة المؤامرات

وشدد الحزب على موقفه الثابت والداعم بكل قوة لرجال وزارة الداخلية، داعيًا جميع المصريين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية، والتحلي باليقظة والمبادرة في الإبلاغ عن أي نشاط يشتبه في ارتباطه بالإرهاب أو زعزعة الاستقرار.

وأكد البيان أن الوطن لا يُحمى إلا بتكاتف الجميع، وأن حماية الأمن مسؤولية وطنية مشتركة، خاصة في ظل التحديات الخارجية والإقليمية التي تتطلب أعلى درجات التماسك الوطني والوعي الجماهيري.

تكريم الشهيد مصطفى عفيفي.. رسالة وفاء من الدولة لأبنائها الأبطال

ونعى الحزب الشهيد المهندس مصطفى أنور عفيفي، الذي ارتقى خلال الأحداث الإرهابية الأخيرة، معربًا عن خالص العزاء لأسرته ومحبيه، وداعيًا الله أن يتغمده برحمته، وأن يلهم أهله الصبر والثبات.

وثمّن الحزب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم أسرة الشهيد إلى قائمة مستحقي التكريم في صندوق تكريم الشهداء والمصابين، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس التقدير الحقيقي لتضحيات الأبطال، وأن دماء الشهداء ستظل أمانة في عنق هذا الوطن.

حوار مجتمعي.. ومواجهة بالمعلومة والوعي

ووجّه الحزب كوادره في المحافظات المختلفة إلى التحرك الميداني وفتح حوارات مع المواطنين، لشرح أبعاد المخططات الإرهابية التي تستهدف الدولة، وتوضيح حجم الجهد الذي تبذله الدولة في مكافحتها، وأهمية أن يكون لكل مواطن دور في حماية أمن بلده.

واختتم الحزب بيانه بالقول: "تحيا مصر آمنة مستقرة بقيادة حكيمة وأجهزة أمنية لا تعرف التهاون. حفظ الله الوطن وشعبه وجيشه وشرطته من كل شر".

حزب الجبهة الوطنية وزارة الداخلية حركة حسم الإرهابية الخلايا الإرهابية رجال الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

نقد أجنبي

الحد الأقصى لأوراق النقد المحمولة أثناء السفر للخارج.. اعرف كام؟

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

ترشيحاتنا

محمد حمدي

محمد حمدي: تجربتي مع الزمالك كانت قصيرة لكنها من الأهم في مشواري

ريبيرو

ريبيرو يجتمع بجهازه المعاون خلال معسكر الأهلي في تونس

مران الأهلي

الأهلي يواصل تدريباته بمعسكر تونس استعدادا لمنافسات الموسم الجديد

بالصور

ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار مع زوجها بإطلالة جذابة| شاهد

ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة

19 عامًا في غيبوبة.. ماذا كان يدور داخل جسد الأمير النائم؟

الامير النائم
الامير النائم
الامير النائم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

حلوي أهل الخليج .. طريقة عمل كيكة الدخن بالزبادي

كيكة الدخن
كيكة الدخن
كيكة الدخن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد