حزب الجبهة الوطنية يبحث التيسير على المرضي ومعوقات التأمين بجنوب سيناء

بحث حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء مع وفد من مسئولي و قيادات هيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء شكاوي المواطنين واستفساراتهم حول منظومة التأمين الصحي الشامل وأهم التحديات والاقتراحات لتكون المنظومة الجديدة ميسرة للمواطنين وتلائم ظروف المرضي والتركيبة السكانية لمحافظة جنوب سيناء وذلك خلال ندوة وحلقة نقاشية تعقد لاول مرة بمقر حزب الجبهة الوطنية بطور سيناء العاصمة

ضم الوفد كلا من دكتور مينا سعد حبيب مدير إدارة المستفيدين بالهيئة العامة للتأمين الصحية الشامل والدكتورة رضوه محمد الباز مسئول المشاركة المجتمعية بفرع الهيئة منسقة رضاء المنتفعين المنشية والدكتور إيهاب السيد اسماعيل مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية والدكتور أشرف الأنصاري مسئول الرقابة الإدارية بهيئة الاعتماد والدكتور محمود عابدين مدير العلاقات العامة للتدريب التقني بهيئة التأمين الشامل.

وادار الندوة والحلقة النقاشية النائب غريب حسان أمين حزب الجبهة الوطنية و المستشار محمود سرور أمين التنظيم وبحضور الشيخ اسماعيل الراوي مساعد امين الحزب والدكتور ايمن النجدي مساعد امين الحزب و الشيخ جميع رمضان مساعد امين الحزب و الإعلامى ايمن أبوزيد مساعد امين التنظيم وامين الإعلام و زيدان عبد الغفار امين امانة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد وائل أمين أمانة الصحة ونقيب الأطباء وصلاح القاضي أمين أمانة التدريب و حسين سالم امين الشباب.

وادار النائب غريب حسان الندوة والحوار مع مسئولي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل ونقل لهم شكاوى واستفسارات المواطنين من أجل تذليل الصعاب وإقامة حلقة وصل مع المسئولين عن المنظومة للتيسير على المرضي وصول الخدمة لاهالينا في كل ربوع محافظة جنوب سيناء.

واضاف المستشار محمود سرور أمين التنظبم ان هناك أسئلة عديدة واستفسارات كثيرة من المواطنين والمرضى حول المنظومة الجديد بمدينة اهمها الاعفاءات الفئات غير القادرة نقص الأدوية ومشاكل التحويل المستشفيات خارج المحافظة الزام الموظفين لدفع اشتراكات اسرهم الغير مقيمة.

وقال الدكتور مينا سعد مدير إدارة شئون المستفيدين انه يوجد في منظومة التامين الصحي الشامل الجديدة لجنة دائمة لاعفاء غير القادرين تستقبل طلبات غير القادرين وتفحصها مشيرا الي أن الحكومة المصرية تتكفل باشتراكات غير القادرين وأعلن سعد انه تمت الموافقة على إعفاء 54 حالة من غير القادرين بجنوب سيناء وكشف سعد ان هناك فئات تعفي طبقا للمنظومة وهم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة و ذوي الهمم والقدرات.

وردا علي سؤال عدم الربط الإلكتروني بين جميع الوحدات الصحية والمستشفيات في مختلف المدن لإتاحة الكشف للمستفيد من الرعاية الصحية في مختلف أماكنها: استغلال قال مدير إدارة المستفيدين انه ذلك يحتاج تغيير فى المنظومة مستقبلا

وعن معوقات التحويل لمستشفيات خارج المحافظة : قال سعد انه يتم عمل الإجراءات التى تضمن حق الدولة مع مراعاة المدد التي حددها القانون للتقارير الطبية لاجراء العمليات الجراحية.

ممثلي إدارة رضاء المنتفعين :" نتواصل مع المرضي طوال الوقت.. ومرضي الأورام والطوارئ يستقبلون بدون حجز مسبق"

قالا الدكتور محمد احمد فوزي مدير إدارة المنتفعين بمجمع الفيروز الطبي والدكتورة رضوه محمد الباز مسئول المشاركة المجتمعية بفرع الهيئة ومنسقة رضاء المنتفعين بوحدة المنشية : أن على جميع المواطنين أو المرضي التواصل مع رضاء المنتفعين في حالة ان مواجهتهم اية مشكلة وسوف يتم حلها فورا مشيرا إلى أن فئات مرضى الاورام وحالات الطوارئ تستقبل فور وصولها بدون حجز مسبق وكذلك فئات كبار السن فوق 70عاما والأطفال أقل من خمس سنوات وأوضحت إدارة رضاء المنتفعين ان هناك ثلاثة أنظمة للكشف الطبي الكول سنتر الأمراض المزمنة ويفضل يكون قبل موعد الكشفي بوقت كافي والنظام الثاني الاوفر بوكينج والثالث الحجز الداخلي

واوضح ممثلي إدارة رضاء المنتفعين ان معظم الأدوية يتم توفيرها ما عدا ما يوجد بها نواقص عامة علي مستوي الجمهورية.

التعاقد مع عيادات وصيدليات واماكن خاصة لطب الأسرة.. وعدم إقبال كبير الصيدليات علي التعاقد

وأجاب الدكتور أشرف الأنصاري مسئول الرقابة الإدارية بهيئة الاعتماد عن سؤال للتعاقد مع العيادات الخاصة والمستشفيات والصيدليات

مسئول الرقابة الإدارية بهيئة الاعتماد والرقابة ان هناك صيدليات لا تقبل على التعاقد لان منظومة التأمين الشامل تشترط الفاتورة الإلكترونية لحفظ حق المريض وحق الدولة مشيرا انه سوف يتم التعاقد مع عيادتين للعيون والرمد بطور سيناء بعد توفر الاشتراطات والمعايير.

وزف دكتور إيهاب السيد اسماعيل مدير الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية الأولية انه سوف يتم تجهيز وفتح الوحدة الصحية بوادي فيران قريبا بعد الانتهاء من تطويرها مرحبا مشيرا الي هناك وحدات حالة المبنى لا توجد فيه المعايير والاشتراطات لدخول المنظومة الجديدة و مثل الوحدة الصحية القديمة في الجبيل والتي تستخدم كمكتب صحة مشيرا الي انه جاري تطوير عدد من الوحدات الصحية في الوديان.

وكشفت إدارة رضاء المنتفعين انه قريبا سوف يتم افتتاح وحدة علاج لمرضي الأورام في مجمع الفيروز الطبي بطور سيناء وزف رضاء المنتفعين خبر سار الي انه سوف يتم تسليم 54 سماعة لضعاف السمع.

وقال الدكتور محمود عابدين مدير إدارة العلاقات العامة بهيئة التأمين الصحي الشامل انه تم عقد 71 مؤتمر للتعريف بمنظومة التامين الصحي الشامل في العديد من المصالح والهيئات والجمعيات الأهلية علاوة على 85 حملة توعية وكذلك بروتوكولات تعاون.

وكشف الدكتور مينا سعد مدير إدارة المستفيدين ان جنوب سيناء المحافظة الوحيدة التي سمح بها لتسجيل المغتربين ويمكن الموظف المغترب تسجيل أبناؤه وكذلك يمكن أحداث تغير إخراج احد افراد الاسرة لو حدثت تغيرات اجتماعية مثل الزواج واضاف سعد ان التحديثات يطلب من المستفيد عندما يحدث تغير مثل إضافة مواليد او حالات الوفاة.