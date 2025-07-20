حزب الجبهة الوطنية يواصل فعاليات مبادرة «كنوز البادية» بالرويسات

نظمت أمانتا الثقافة والفنون والمواطنة بحزب الجبهة الوطنية بشرم الشيخ ورشة عمل ضمن فعاليات مبادرة "كنوز البادية" بمنطقة الرويسات.

تهدف المبادرة إلى دعم أطفال وشباب الوديان ثقافيًا وصقل تنميتهم الذاتية.

وقالت أميمة إسماعيل، أمينة الثقافة والفنون بأمانة شرم الشيخ، أن فعاليات المبادرة تضمنت ورش عمل للرسم والتلوين، الكورال، التمثيل، والفلكلور البدوي الذي يعكس الثقافة والعادات والتقاليد السيناوية. وأشادت بتفاعل الأطفال المشاركين واستجابتهم، حيث شارك ما يقارب 20 طفلاً من أبناء منطقة الرويسات السكنية في أجواء مبهجة، وتم توزيع الهدايا والحلويات والقصص التي أدخلت السرور إلى قلوبهم.

أوضحت أمينة الثقافة والفنون أن الورش قُسمت إلى عدة أنشطة متدرجة من الأسهل للأصعب في تنمية قدرات الرسم والتلوين وقراءة القصص. وأشارت إلى أن الفعاليات تخللتها قراءة وسرد قصة قصيرة للطفلة أينور البالغة من العمر 9 سنوات، والتي أبهرت الحضور ولفتت انتباه أطفال البادية بطريقتها المميزة. كما شاركت نجوى عاطف، أمينة أمانة المواطنة، بفعالية في تحفيز اهتمام الأطفال من خلال الألعاب الحركية.

وأكدت أميمة إسماعيل أن استجابة الأطفال كانت بمثابة نواة لتكوين فرقة استعراضات "تلقائية" وفرقة أخرى للكورال.

من جانبه، وجه الشيخ حسن سالم، أمين قطاع خليج العقبة وأمين مدينة شرم الشيخ، شكره للقائمين على مبادرة "كنوز البادية" والمنفذين لورش العمل، مشيرًا إلى أن أطفال الوديان لديهم إبداع دائم وطاقات تبحث عن التنمية. وحث على أهمية توجيه طاقاتهم بما يفيد ويسهم في بناء شخصيتهم منذ الصغر، وتقويم مهاراتهم، وتوفير بيئة تعليمية وترفيهية وتثقيفية لهم.