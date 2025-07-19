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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية يبدأ دعايته الانتخابية بالمنيا بمؤتمر حاشد لدعم البدري

مؤتمر حزب الجبهة الوطنية
مؤتمر حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

عقدت أمانة حزب الجبهة الوطنية بالمنيا مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بقرية البيهو التابعة لمركز سمالوط، لدعم القائمة الوطنية “من أجل مصر”، والتي يتصدرها الدكتور محمد صلاح البدري، أمين الحزب بالمحافظة، وذلك في أول أيام الدعاية الانتخابية لدعم مرشحي مجلس الشيوخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح البدري، أمين حزب الجبهة الوطنية بالمنيا، وعمرو عبد الغني الحصري، أمين التنظيم، واللواء أحمد الجعلي، الأمين المساعد لشؤون العضوية بالأمانة المركزية، إلى جانب الأمناء المساعدين: اللواء أشرف جمال، المهندس عمرو غلاب، المحامي صموئيل ثابت، رجل الأعمال مصطفى فتحي راتب، وعماد عبد المجيد، وسط حضور شعبي حاشد يتقدمه القمص داود ناشد موريس، وكيل مطرانية سمالوط، والدكتور أحمد عزمي، مدير الدعوة بمديرية أوقاف المحافظة.

وأكد عمرو الحصري، أمين التنظيم بالمنيا، دعم كافة أعضاء وممثلي الحزب للدكتور محمد صلاح البدري، المرشح على رأس القائمة الوطنية لقطاع شمال الصعيد، مؤكدًا أن حزب الجبهة الوطنية يفتح ذراعيه لخدمة جميع المصريين.

وأعرب القمص داود ناشد موريس، وكيل مطرانية سمالوط وأمين بيت العائلة المصرية، عن ثقته في أن مصر ستظل شامخة وملاذًا للعالم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر ستظل مباركة عبر كل العصور.

وقال الشيخ أحمد عزمي، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، إن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب وطني، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من مؤامرات، مشددًا على أن مصر محفوظة بإذن الله وبوعي وإصطفاف شعبها خلف قيادتها السياسية.

وفي كلمته، شدد النائب أشرف جمال، الأمين المساعد للحزب بالمنيا، على أهمية توعية الشباب بالمؤامرات التي تُحاك بالمنطقة، داعيًا إلى الوقوف خلف القيادة السياسية لحماية الوطن، مؤكدًا: “خير لنا أن نختلف داخل وطن آمن من أن نتفق داخل مخيمات اللاجئين”.

وأشاد باختيار الدكتور محمد صلاح البدري على رأس القائمة الوطنية، واصفًا إياه بنموذج الشاب المصري المثقف والواعي، متعهدًا بأن تكون أبواب الحزب مفتوحة لخدمة كل أبناء المنيا، خاصة قرية البيهو.

من جانبه، أكد النائب عمرو غلاب، الأمين المساعد للحزب بالمنيا، أن “الجبهة الوطنية” تمتلك كوادر اقتصادية وسياسية قادرة على تلبية طموحات الشعب، مشددًا على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات يومي 4 و5 أغسطس دعمًا للدكتور البدري، ولتوجيه رسالة قوية بأن مصر ماضية في طريقها نحو التقدم.

وصرّح صموئيل ثابت زكي، الأمين المساعد للحزب، بأن قرية البيهو تمتلك ثقلًا سياسيًا منذ القدم، ما يجعلها أشبه بقرية برلمانية، مشيرًا إلى حسن اختيار الدكتور البدري، وموجهًا نداءً بتكثيف التواجد أمام اللجان لدعمه.

ووجّه عماد عبد المجيد، الأمين المساعد، الشكر للحشود المشاركة في المؤتمر، معربًا عن امتنانه لكل الحاضرين، بينما أكد مصطفى فتحي راتب، الأمين المساعد، أن دعم الحزب للدكتور البدري نابع من كونه مرشحًا يسعى بجد لخدمة المنيا وتحقيق الصالح العام، مشيدًا بأدائه في الدورة السابقة لمجلس الشيوخ، داعيًا الجميع إلى جعل يوم التصويت يومًا تاريخيًا للحزب.

من جهته، عبّر اللواء أحمد الجعلي، الأمين المساعد لشؤون العضوية، عن سعادته بتواجده وسط أهالي سمالوط، مؤكدًا أن حزب الجبهة يضم نخبة من القامات والخبرات، وأن المؤتمر يأتي دعمًا للقائمة الوطنية، وعلى رأسها الدكتور البدري، مشددًا على أهمية الحشد أمام صناديق الاقتراع كواجب وطني.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد صلاح البدري اعتزازه بالتواجد وسط أبناء بلدته، موضحًا أن المؤتمر يأتي دعمًا للقائمة الوطنية لمجلس الشيوخ، التي يشرّفه الترشح عنها، وردًا على الانتقادات الموجهة للقائمة، شدد البدري على أن المشاركة الشعبية ستكون أقوى رد، ورسالة واضحة بأن المصريين على قلب رجل واحد.

وأشار إلى أن إطلاق المؤتمر من قرية البيهو كان خطوة رمزية، مؤكدًا أن الحزب يضم قامات علمية في مختلف المجالات، وأن اختياراته تقوم على الكفاءة والتخصص، مضيفًا: “نفتخر بكوننا حزبًا إصلاحيًا يختار الأكفأ”.

وكشف البدري أن الحزب أعد مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم ورفعها للجهات المختصة، مشيرًا إلى أن القانون لم يُصدّق عليه بعد، معربًا عن أمله في أن تصل رؤى الحزب إلى القيادة السياسية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الحزب سيكون صوتًا لكل مواطن في المنيا، داعيًا الجميع إلى المشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أن “الصوت الانتخابي حق للدولة، كما هو الحال في أداء الخدمة العسكرية”.

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